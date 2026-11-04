Gibbs, Taylor lead Week 9 fantasy football running back rankings

MIAMI, Nov. 4 (UPI) — Jahmyr Gibbs and Jonathan Taylor lead my Top-50 fantasy football running back rankings for Week 9.
Kenneth Walker, Christian McCaffrey and Bijan Robinson also are inside the Top 5 of my rankings, which are listed below. Chuba Hubbard, Bhayshul Tuten, Kyren Williams, Derrick Henry and Javonte Williams are inside my Top 10.
Players from the Pittsburgh Steelers and Tennessee Titans, who are on bye, should be benched — or dropped in some cases.
My Week 9 waiver wire/free agent targets can be found here. My Week 9 wide receiver rankings are also available.
Week 9 running back rankings
1. Jahmyr Gibbs, Detroit Lions at MIA
2. Jonathan Taylor, Indianapolis Colts vs. DAL
3. Kenneth Walker, Kansas City Chiefs vs. NYJ
4. Christian McCaffrey, San Francisco 49ers vs. LV
5. Bijan Robinson, Atlanta Falcons vs. CIN
6. Chuba Hubbard, Carolina Panthers vs. DEN
7. Bhayshul Tuten, Jacksonville Jaguars at BAL
8. Kyren Williams, Los Angeles Rams at WAS
9. Derrick Henry, Baltimore Ravens vs. JAX
10. Javonte Williams, Dallas Cowboys at IND
11. D’Andre Swift, Chicago Bears vs. TB
12. James Cook, Buffalo Bills at MIN
13. Jonah Coleman, Denver Broncos at CAR
14. Josh Jacobs, Green Bay Packers at NE
15. Rhamondre Stevenson, New England Patriots vs. GB
16. Saquon Barkley, Philadelphia Eagles vs. NYG
17. Braelon Allen, New York Jets at KC
18. Cam Skattebo, New York Giants at PHI
19. Bucky Irving, Tampa Bay Buccaneers at CHI
20. Quinshon Judkins, Cleveland Browns at NO
21. Rachaad White, Washington Commanders vs. LAR
22. Jordan Mason, Minnesota Vikings vs. BUF
23. Ollie Gordon II, Miami Dolphins vs. DET
24. Chase Brown, Cincinnati Bengals vs. ATL
25. Ashton Jeanty, Las Vegas Raiders at SF
26. Tyler Allgeier, Arizona Cardinals at SEA
27. Alvin Kamara, New Orleans Saints vs. CLE
28. Jadarian Price, Seattle Seahawks vs. ARI
29. Zach Charbonnet, Seattle Seahawks vs. ARI
30. Woody Marks, Houston Texans at LAC
31. Kendre Miller, New Orleans Saints vs. CLE
32. Breece Hall, New York Jets at KC
33. Mike Washington Jr., Las Vegas Raiders at SF
34. Aaron Jones, Minnesota Vikings vs. BUF
35. Devin Singletary, New York Giants at PHI
36. Blake Corum, Los Angeles Rams at WAS
37. Dylan Sampson, Cleveland Browns at NO
38. JK Dobbins, Denver Broncos at CAR
39. Omarion Hampton, Los Angeles Chargers vs. HOU
40. Austin Ekeler, Washington Commanders vs. LAR
41. Elijah Mitchell, Philadelphia Eagles vs. NYG
42. Samaje Perine, Cincinnati Bengals vs. ATL
43. Kenneth Gainwell, Tampa Bay Buccaneers at CHI
44. Kaelon Black, San Francisco 49ers vs. LV
45. Emmett Johnson, Kansas City Chiefs vs. NYJ
46. Kimani Vidal, Los Angeles Chargers vs. HOU
47. Roschon Johnson, Chicago Bears vs. TB
48. Bam Knight, Arizona Cardinals at SEA
49. Sione Vaki, Detroit Lions at MIA
50. Marshawn Lloyd, Green Bay Packers at NE
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