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Gibbs, Taylor lead Week 9 fantasy football running back rankings

Gibbs, Taylor lead Week 9 fantasy football running back rankings
UPI
UPI

MIAMI, Nov. 4 (UPI) — Jahmyr Gibbs and Jonathan Taylor lead my Top-50 fantasy football running back rankings for Week 9.

Kenneth Walker, Christian McCaffrey and Bijan Robinson also are inside the Top 5 of my rankings, which are listed below. Chuba Hubbard, Bhayshul Tuten, Kyren Williams, Derrick Henry and Javonte Williams are inside my Top 10.

Players from the Pittsburgh Steelers and Tennessee Titans, who are on bye, should be benched — or dropped in some cases.

My Week 9 waiver wire/free agent targets can be found here. My Week 9 wide receiver rankings are also available.

Week 9 running back rankings

1. Jahmyr Gibbs, Detroit Lions at MIA

2. Jonathan Taylor, Indianapolis Colts vs. DAL

3. Kenneth Walker, Kansas City Chiefs vs. NYJ

4. Christian McCaffrey, San Francisco 49ers vs. LV

5. Bijan Robinson, Atlanta Falcons vs. CIN

6. Chuba Hubbard, Carolina Panthers vs. DEN

7. Bhayshul Tuten, Jacksonville Jaguars at BAL

8. Kyren Williams, Los Angeles Rams at WAS

9. Derrick Henry, Baltimore Ravens vs. JAX

10. Javonte Williams, Dallas Cowboys at IND

11. D’Andre Swift, Chicago Bears vs. TB

12. James Cook, Buffalo Bills at MIN

13. Jonah Coleman, Denver Broncos at CAR

14. Josh Jacobs, Green Bay Packers at NE

15. Rhamondre Stevenson, New England Patriots vs. GB

16. Saquon Barkley, Philadelphia Eagles vs. NYG

17. Braelon Allen, New York Jets at KC

18. Cam Skattebo, New York Giants at PHI

19. Bucky Irving, Tampa Bay Buccaneers at CHI

20. Quinshon Judkins, Cleveland Browns at NO

21. Rachaad White, Washington Commanders vs. LAR

22. Jordan Mason, Minnesota Vikings vs. BUF

23. Ollie Gordon II, Miami Dolphins vs. DET

24. Chase Brown, Cincinnati Bengals vs. ATL

25. Ashton Jeanty, Las Vegas Raiders at SF

26. Tyler Allgeier, Arizona Cardinals at SEA

27. Alvin Kamara, New Orleans Saints vs. CLE

28. Jadarian Price, Seattle Seahawks vs. ARI

29. Zach Charbonnet, Seattle Seahawks vs. ARI

30. Woody Marks, Houston Texans at LAC

31. Kendre Miller, New Orleans Saints vs. CLE

32. Breece Hall, New York Jets at KC

33. Mike Washington Jr., Las Vegas Raiders at SF

34. Aaron Jones, Minnesota Vikings vs. BUF

35. Devin Singletary, New York Giants at PHI

36. Blake Corum, Los Angeles Rams at WAS

37. Dylan Sampson, Cleveland Browns at NO

38. JK Dobbins, Denver Broncos at CAR

39. Omarion Hampton, Los Angeles Chargers vs. HOU

40. Austin Ekeler, Washington Commanders vs. LAR

41. Elijah Mitchell, Philadelphia Eagles vs. NYG

42. Samaje Perine, Cincinnati Bengals vs. ATL

43. Kenneth Gainwell, Tampa Bay Buccaneers at CHI

44. Kaelon Black, San Francisco 49ers vs. LV

45. Emmett Johnson, Kansas City Chiefs vs. NYJ

46. Kimani Vidal, Los Angeles Chargers vs. HOU

47. Roschon Johnson, Chicago Bears vs. TB

48. Bam Knight, Arizona Cardinals at SEA

49. Sione Vaki, Detroit Lions at MIA

50. Marshawn Lloyd, Green Bay Packers at NE

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