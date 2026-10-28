The Department of Homeland Security (DHS) announced the arrests of more than a dozen foreign nationals, including illegal aliens, who are accused of illegally voting in United States elections, in addition to other crimes.
“The patriots of Immigration and Customs Enforcement have arrested dozens of non-citizens who illegally voted in American elections,” DHS Secretary Markwayne Mullin said. “Some of them have criminal histories that include assault with a dangerous weapon, domestic violence, drug trafficking, burglary, and driving under the influence.”
Among those foreign nationals arrested, DHS officials said, is Juan Carlos Matute-Hernandez of Honduras. Matute-Hernandez is accused of voting in the 2026 election and has been previously arrested for driving offenses.
The other foreign nationals arrested for election crimes are:
Aden Hassan Aden, a criminal alien from Somalia who illegally voted in the 2020 election. His criminal history includes convictions for domestic violence, drug possession, and larceny.
Arturo Salazar Garcia, an illegal alien from Mexico who illegally voted in the 2024 election.
Jaimie Sosa-Sardina, a criminal alien from Cuba who illegally voted in the 2024 election. His criminal history includes convictions for selling cocaine, battery, and resisting an officer.
Marva Marie Cook, a criminal alien from Germany who illegally voted in the 2022 election. Her criminal history includes a conviction for larceny.
Braulio Osiel Zapata Perez, a criminal illegal alien from Nicaragua who illegally voted in the 2024 election. His criminal history includes an arrest for DUI.
Mai Tran, a criminal illegal alien from Vietnam who illegally voted in the 2024 election. Her criminal history includes convictions for fraud, numerous drug possession charges, selling cocaine, burglary, larceny, and illegal use of credit cards.
Jose Luis Matute Chaviel, a criminal illegal alien from Venezuela who illegally voted in the 2024 election. His criminal history includes charges for DUI and cocaine possession.
Phath Vorn, a criminal illegal alien from Cambodia who illegally voted in the 1992 election. His criminal history includes convictions for assault with intent to murder, assault with a dangerous weapon, and possession of a weapon.
Axel Bemjarmin Alarcon Duarte, a criminal illegal alien from Guatemala who illegally voted in the 2024 election. His criminal history includes charges for DUI, assault and battery on a family member, and shoplifting.
Darwin Yoel Zelaya-Orellana, a criminal illegal alien from Honduras who illegally voted in the 2026 election. His criminal history includes a conviction for third-degree sex offense.
Servando Alejandro-Torres, a criminal illegal alien from Mexico who illegally voted in the 2024 election. His criminal history includes convictions for disorderly conduct and bail jumping, and charges for DUI.
Jairo Ivan Vazquez Montano, a criminal illegal alien from Mexico who illegally voted in the 2022 election. His criminal history includes arrests for kidnapping, DUI, and an additional traffic offense.
The arrests, DHS officials said, are part of President Donald Trump’s nationwide crackdown on election fraud and voting crimes by foreign nationals.
“The Trump Administration will not allow illegal aliens to steal the votes of hardworking American citizens,” Mullin said. “American elections are for Americans only.”
John Binder is a reporter for Breitbart News. Email him at jbinder@breitbart.com.
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