Carteles Mexicanos Serán Designados Como Organizaciones Terroristas, Dice El Presidente Trump

“Los carteles mexicanos de la droga matan a más de 100,000 estadounidenses cada año mediante la importación de peligrosos narcóticos “, dijo O’Reilly al presidente Trump durante una entrevista transmitida el lunes en O’Reilly.com. “¿Va a designar a esos carteles en México como grupos terroristas?”

“Serán designados … Le he ofrecido (al presidente mexicano) que nos deje entrar y limpiarlo”, respondió el presidente Trump. “Él, hasta ahora, ha rechazado la oferta. Pero en algún momento, hay que hacer algo.”

El presidente explicó que los carteles tienen “dinero ilimitado” del contrabando de drogas y el tráfico de personas.

“He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días”, declaró Trump. “Sabes, la designación no es tan fácil, tienes que pasar por un proceso, y estamos trabajando bien en ese proceso”.

El presidente le dijo a Breitbart News a principios de este año que estaba pensando en la designación. “Estamos pensando muy en serio en hacerlo. De hecho, lo hemos estado pensando durante mucho tiempo, ” dijo durante una entrevista en la Oficina Oval.

“Es psicológico, pero también económico”, explicó el presidente. “Como terroristas, como organizaciones terroristas, la respuesta es sí. Lo son.”

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo a los periodistas el lunes que no aceptaría una medida para designar a los carteles como grupos terroristas, informó Breitbart Texas. “Nunca aceptaremos eso, no somos vendepatrias”, declaró el presidente mexicano.

“El lunes por la mañana, el ministro de relaciones exteriores de López Obrador, Marcelo Ebrard, calificó las designaciones como innecesarias e inconvenientes, y agregó que Estados Unidos y México tienen una relación de trabajo saludable en la lucha contra los carteles”, escribió el Periodista de Breitbart Texas, Ildefonso Ortiz, y el Director de los proyectos Breitbart Border / Cartel Chronicles, Brandon Darby. “Según Ebrard, las designaciones terroristas le darían a Estados Unidos la vía legal para tomar medidas directas sobre los carteles en suelo mexicano”.

En marzo, el Representante de los Estados Unidos, Chip Roy (R-TX) presentó una propuesta de ley para ordenar al Departamento de Estado de los Estados Unidos que designe ciertas facciones de carteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, informó Breitbart Texas en ese momento.

“Los cárteles son el problema y es hora de que empecemos a actuar así”, dijo el representante Chip Roy (R-TX) en una declaración escrita. “Mi colega, el Representante Mark Green (R-TN) y yo le pedimos al Secretario de Estado Mike Pompeo que realice una revisión para designar específicamente a estos carteles como Organizaciones Extranjeras de Terrorismo.”

El proyecto de ley de los representantes republicanos exige la designación de los siguientes carteles y facciones de carteles como grupos terroristas:

-La facción de Reynosa del Cartel del Golfo / Los Metros

-El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

-La facción del Cartel del Noreste (CDN) de Los Zetas

Cartel Chronicles de Breitbart News está en primera línea informando sobre los horribles crímenes cometidos por estos grupos.

Reminder: Trump will likely push to declare some Mex cartels as foreign terror orgs. That will change everything. https://t.co/2tb2aaL3nR

— Brandon Darby (@brandondarby) October 27, 2016