Narco-Ataques y Ejecuciones Regresan a Tamaulipas

Una violenta guerra territorial ha provocado varios tiroteos y ataques de cárteles en las partes sur y central de un estado fronterizo mexicano. La violencia ha dado lugar a varios ataques contra la policía y los fiscales mientras los cárteles luchan por el control.

La violencia comenzó el fin de semana en Ciudad Victoria, cuando un grupo de sicarios intentó asesinar a un fiscal estatal de Tamaulipas llamado José Aldape Mascorro. El oficial conducía su vehículo de gobierno cuando un equipo de sicarios utilizaron una motocicleta y una camioneta para llevar a cabo el ataque. Aldape se retirabaa de su lugar de trabajo cuando los hombres armados lo emboscaron y le dispararon varios tiros al vehículo. Solo sufrió heridas leves por esquirlas de bala.

Exactamente a la misma hora, un grupo de sicarios mató a tiros a un taxista en otra parte de la ciudad. Ese asesinato se produjo solo un día después de que sicarios mataran a otro hombre e hirieran a otro fuera de una estación de autobuses.

La violencia continuó el domingo en el sur del estado cuando un grupo de sicarios intentó emboscar a un escuadrón de policías del estado de Tamaulipas en Ciudad Mante. Los sicarios dispararon contra el vehículo y aparentemente lo embistieron con sus vehículos durante el ataque. En ese ataque, los pistoleros mataron al oficial Eliezer Ramírez Hernández e hirieron a otros dos oficiales.

El lunes, las autoridades del estado de Tamaulipas realizaron una ceremonia en honor a su oficial caído.

Elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas, familiares y amigos despidieron esta tarde a Eliezer Ramírez Hernández, Policía “A”, quien murió en cumplimiento de su deber. pic.twitter.com/wcIKByWvwp — ElGuzman (@FuriaNegra77) June 28, 2022

La violencia en la región está vinculada a una feroz guerra territorial en la que el Cartel del Golfo se ha apoderado de territorios que alguna vez estuvieron bajo el control de la facción Cartel Del Noreste de Los Zetas. Desde principios de año, el Cartel del Golfo comenzó la ofensiva y ha estado haciendo retroceder a sus rivales.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “Francisco Morales” and “J.C. Sanchez” from Tamaulipas.