Watch Live: Republican Jewish Coalition 2025 Leadership Summit Day 2

The Republican Jewish Coalition’s 2025 Leadership Summit continues in Las Vegas, Nevada, on Saturday, November 1.
Scheduled speakers for Saturday’s program include House Speaker Mike Johnson (R-LA), EPA Administrator Lee Zeldin, Sen. Dave McCormick (R-PA), broadcaster Mark Levin, and more.
Friday’s opening night program featured speeches from Rep. Byron Donalds (R-FL), Sen. Lindsey Graham (R-SC), and a panel discussion between McCormick and author Douglas Murray.
Footage courtesy of the Republican Jewish Coalition.
