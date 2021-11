VIDEO: Balean A Músicos Durante Evento en Estado de México

Dos músicos sufrieron heridas de bala durante una actuación en el Estado de México, aun se desconoce el motivo del tiroteo. El ataque se produce pocos días después de que se cancelara la Feria de Metepec en ese mismo estado, luego de que un cartel atacara a otro grupo musical y amenazara a los organizadores.

El tiroteo tuvo lugar la noche del sábado en la ciudad de Chimalhuacan en el Estado de México, cuando actuaban Gerardo Díaz y Su Gerarquia. Según la información revelada por Díaz, la banda estaba en el escenario actuando cuando sonaron disparos, uno de esos le rozo la cabeza de uno de sus compañeros y otro le dio en la zona del hombro a otro musico.

Díaz publicó un video en su página de Facebook disculpándose por detener la actuación y mostrando brevemente a sus dos compañeros de banda lesionados.Desde entonces, los dos músicos heridos han sido dados de alta de un hospital local en México.

Un video grabado por un espectador y compartido en las redes sociales capturó el momento en que se ve a Díaz agachándose mientras resuenan los disparos durante su actuación. Los músicos intentaron continuar con su actuación durante unos segundos, pero después de darse cuenta de que habían herido a sus compañeros, todos se fueron del escenario.

El tiroteo durante el concierto se produce pocos días después de que un grupo de sicarios atacara a otro grupo musical en otro municipio de ese mismo estado. Como informó Breitbart Texas, ese ataque se produjo después de que miembros del Cartel de La Familia Michoacana colgaran mantas donde amenazaban a los organizadores de la feria municipal de Metepec y advirtieron a los músicos que no actuaran allí. La banda La Adictiva actuó en el evento y un grupo de sicarios dispararon contra el autobús del grupo cuando los músicos se alejaban. No se reportaron heridos en ese ataque. No hay aparente relacion entre los dos ataques.

