Sicarios Dejan Cuerpo Sobre Camioneta Blindada en Nuevo Leon

Un grupo de sicarios en México dejó un cuerpo mutilado encima de una camioneta blindada que había sido incendiada durante un feroz tiroteo cerca de la frontera con Texas. El enfrentamiento es el último de una larga serie de batallas entre el Cartel del Golfo y la facción del Cartel Del Noreste de Los Zetas por el control de las lucrativas rutas de tráfico de drogas y personas hacia Texas.

La balacera tuvo lugar la semana pasada en el municipio de Dr. Coss en Nuevo León, aproximadamente a 24 millas al sur de Rio Grande City, Texas. No está claro cuántos vehículos y sicarios participaron en el tiroteo. De acuerdo con información difundida por el Ejército de México, las tropas respondieron a una llamada el viernes por la mañana sobre de un tiroteo a lo largo de la carretera 33.

Cuando las autoridades respondieron, encontraron un vehículo blindado incendiado con un cuerpo sin cabeza en encima y la cabeza cortada adentro. El área donde se encontró el vehículo parece haber sido escenario de un feroz tiroteo entre el Cartel del Golfo y CDN-Los Zetas.

Desde hace varios meses, las dos organizaciones criminales han tenido enfrentamientos a gran escala donde los sicarios utilizan vehículos blindados y armamento pesado. El Cártel del Golfo ha estado tratando de evitar que el CDN-Los Zetas se apodere de áreas clave de contrabando a lo largo del Río Grande que no tienen barreras fronterizas ni patrullaje suficiente. El ejército de México no ha podido detener a estas organizaciones criminales, pero principalmente ha empujado sus enfrentamientos a áreas remotas lejos de ciudades y pueblos. La mayoría de esos enfrentamientos no son reportados.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “J.C. Sanchez” de Tamaulipas.