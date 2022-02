Investigan 2 Departamentos de Transito en Tamaulipas por Presunta Colusión con El Narco

Las autoridades mexicanas están investigando a los departamentos de policía de tránsito de dos ciudades por denuncias de conexiones con cárteles.

La investigación está a cargo del Ejército Mexicano y autoridades del gobierno de Tamaulipas quienes iniciaron una auditoría e investigación de personal de los departamentos de tránsito en Ciudad Victoria y Nuevo Laredo. Las autoridades comenzaron la investigación la semana pasada en ambas ciudades después de recopilar información y pruebas de que los agentes de tránsito trabajaban como vigilantes para dos organizaciones criminales.

En la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, se cree que los policías de tránsito están trabajando para la facción Cártel Del Noreste de Los Zetas, mientras que en Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, se cree que los policías de tránsito están trabajando para el Cártel del Golfo.

Breitbart Texas habló con fuentes policiales de Tamaulipas quienes revelaron que cierta cantidad de policías de tránsito no cuentan con investigaciones de antecedentes ni exámenes de confianza. Las autoridades también revelaron que en varios casos no se llevó a cabo una investigación financiera para investigar posibles casos de corrupción. Además, algunos de los oficiales no están físicamente aptos para el trabajo debido a la edad o razones de salud.

Las revelaciones llegan en un momento en que Ciudad Victoria ha visto un aumento de la violencia ya que el Cártel del Golfo ha reavivado una guerra territorial con el CDN-Los Zetas por el control de la región. La información de inteligencia apunta a que los operadores del Cártel del Golfo utilizan a los agentes de la policía de tránsito como vigilantes, y para recopilar información sobre los miembros del cártel rival.

En Nuevo Laredo, se cree que los agentes de la policía de tránsito trabajan como vigilantes y también utilizan las paradas de tráfico como una forma de recopilar información para el CDN-Los Zetas. La amplia red de recopilación de inteligencia se utiliza para evitar que las organizaciones rivales entren en su territorio. El CDN-Los Zetas supuestamente también utiliza policías de tránsito para advertirles sobre operaciones militares dentro de la ciudad.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “Francisco Morales” de Tamaulipas.