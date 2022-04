Ejercito Mexicano En Silencio Luego Que Video Muestra Presuntos Soldados Sometidos Por Sicarios

Una nueva controversia ha rodeado a las fuerzas armadas de México después de que un video que circula en las redes sociales parece mostrar a un grupo de soldados siendo sometidos por sicarios del Cartel de Sinaloa.

Un video que se volvió viral en México esta semana muestra a un grupo de lo que parecen ser soldados del ejército mexicano siendo sometidos por sicarios del cártel.

El video habría sido grabado en un narcocampamento cerca de La Noria, una zona rural cercana a la zona turística de Mazatlán, Sinaloa. Ahi se ve a los soldados en el suelo con las manos sobre la cabeza, mientras se escucha a un hombre que sostiene la cámara burlándose de ellos con obscenidades y llamándolos “wachitos”, palabra peyorativa que se usa en el occidente de México para referirse a los soldados del ejército mexicano.

#OJO #México Otra vez sicarios del Cártel De Sinaloa humillan,someten a elementos de la @SEDENAmx en la Noria, sicarios. Que no quedé en el olvido estás terribles imagenes,que no se olvidé que el gobierno López Obrador ha permitido esto con su “Abrazos No Balazos”.#MéxicoEn pic.twitter.com/JfD5snh3wb — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) April 27, 2022

Se cree que los pistoleros son parte del Cartel de Sinaloa, la organización criminal líder en México. El video llega en un momento en que el Ejército de México ha estado realizando operativos en Sinaloa como parte de su estrategia de seguridad. Esa región es donde han estado operando el líder del cártel Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán. durante varias décadas.

Después de la publicación del video, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de México no ha publicado ninguna información que reconozca o niegue el incidente. Sin embargo, las autoridades del estado de Sinaloa intentaron desestimar el video alegando que no fue grabado allí y que los hombres del video no son soldados.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, también afirmó que no hay información oficial que confirme que el video fue grabado recientemente en la región, informó El Universal de México. El funcionario público afirmó que los uniformes que se ven en el video no coinciden con los que actualmente emiten las Fuerzas Armadas de México.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “Diego Marquez” de Sonora