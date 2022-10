EXCLUSIVA: Siguen Llegando A Matamoros Personas Buscando Asilo que Huyen de Narcoviolencia

La frontera de Matamoros Tamaulipas se ha convertido en la ventana de esperanza para mexicanos que a consecuencia de la inseguridad y la violencia, han tenido que abandonar su ciudad de origen, buscando salvaguardar su vida y la de su familia, luego de ser esta la única ciudad que aún mantiene abierto el proceso para realizar trámites humanitarios que permiten a extranjeros ingresar de manera legal a Estados Unidos, en la búsqueda del asilo político.

De acuerdo a estadísticas de organizaciones activistas, religiosas y de atención a migrantes, se está incrementado el número de mexicanos que han decidido abandonar el país, encabezando en este momento la lista los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Testimonios de quienes hoy cruzaron la frontera por el puente Nuevo internacional para hablar con oficiales de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), y después regresaron a Matamoros donde llevan días, semanas o meses en espera para conseguir un permiso humanitario.

Tras la muerte de esposo a manos de la delincuencia organizada, el pasado mes de Julio, María de Los Ángeles, originaria de Nayarit, tomo a sus cuatro hijos y con el apoyo de familiares, llego a Matamoros, donde logro calificar para ingresar al país con sus hijos.

“Desgraciadamente asesinaron a mi esposo y la vida de mis hijos y la mía corre peligro, llegamos el 30 de julio, luego que una prima originaria de Guerrero, que paso por una situación similar de inseguridad lograra ingresar por esta ciudad a los Estados Unidos” aseguro.

Para buscar el asilo humanitario, vendieron pertenencias y con la ayuda de familiares y hermanos de ella que radican en Estados Unidos logro costear viaje y estancia en Matamoros por las últimas semanas.

“Deje en Nayarit toda mi vida, mi familia y la familia de mi esposo”, aseguro.

Asimismo, Ricardo, originario de Guerrero, dijo que fue la violencia, motivo que obligo a abandonarlo todo, tras la muerte de su padre a manos de la delincuencia.

“Yo presencié la muerte de mi padre y como ellos se dieron cuenta que los reconocí, me andaban buscando, y cuando fuimos al entierro, me intentaron sacar de ahí, pero yo me fui porque me avisaron”, expreso.

Hoy busca una nueva oportunidad que le permita brindarle a su esposa e hija mejores y seguras condiciones de vida.

Danilo Pedraza, Coordinador de la Organización, Resource Center Matamoros,(RCM) asesora a los migrantes que a diario llegan a esta oficina ubicada a unos pasos del Puente Internacional y brinda ayuda humanitaria directa y segura a los solicitantes de asilo en México.

“En estos momentos el número de trámites y solicitudes son de mexicanos en condiciones vulnerables, originarios de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, seguidos de haitianos y centroamericanos”, dijo

En las últimas dos semanas se acompaña a 40 personas que diariamente acuden con su formulario hasta las oficinas de CBP en Brownsville completándose el 90% de los tramites como aceptados, dejando fuera aquellos que pudieran tener en sus registros alguna felonía”, aseguro.

Se estima que actualmente existen al menos mil personas entre ellos, mexicanos y extranjeros, viviendo en Matamoros en Refugios temporales y viviendas rentadas, e incluso en condiciones de calle en la espera de ser favorecidos con un permiso humanitario.

Tras el cierre de tramites humanitarios otras ciudades a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, se estima que Matamoros se convierta nuevamente en el receptor de migrantes en busca de iniciar un trámite con miras a un asilo político

El gobierno de Estados Unidos mantiene vigente la alerta de viaje en 11 entidades mexicanas en los tres estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por la alta violencia que se vive y es donde están los migrantes solicitando ingresar al vecino país a través de un permiso humanitario.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “J.A. Espinoza” de Tamaulipas.