Gobierno Mexicano Intenta Negar Robo Masivo en Carretera con Más de 40 Víctimas

Las autoridades mexicanas están tratando de negar un robo de carretera a gran escala donde hombres armados asaltaron a más de 40 automovilistas que quedaron varados en un embotellamiento de tráfico. A pesar de varios videos de teléfonos celulares y cámaras en vehículos publicados por las víctimas, los funcionarios del gobierno califican el caso de “falso”.

El caso ocurrió la semana pasada en el estado costero de Veracruz, en la carretera que une la ciudad de Orizaba con el estado de Puebla. La versión inicial de los hechos reveló que una gran cantidad de automovilistas se vieron obligados a detenerse debido a un accidente vehicular. Poco después llegaron varios hombres armados que viajaban en motocicletas y comenzaron a asaltar a los automovilistas a punta de pistola, informó Excelsior de México.

Los informes iniciales revelaron que los hombres armados iban vehículo por vehículo apuntando con armas de fuego a los automovilistas y exigiendo cualquier objeto de valor que tuvieran encima. Algunos de los reclamos revelaron que los automovilistas intentaron llamar al 911, pero ni la Guardia Nacional de México ni la policía estatal respondieron a la escena.

Poco después de que los medios de comunicación locales informaran sobre el robo masivo en la carretera, el gobierno del estado de Veracruz emitió un breve comunicado en las redes sociales llamando falsa la información, pero no proporcionó detalles adicionales. Las autoridades afirman que no se presentaron informes y, por lo tanto, no se cometió ningún delito.

#SSPInforma: Con respecto a la publicación que circula en medios de comunicación sobre un asalto en la autopista 150D Orizaba-Puebla, en las Cumbres de Maltrata, Veracruz, esta secretaría estatal aclara que dicha información es falsa. pic.twitter.com/uzd1CBJNQv — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) October 7, 2022

El gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, también habló con los medios de comunicación locales y afirmó que el robo fue un caso de noticias falsas difundidas “por mentes enfermas” que intentan sembrar el miedo. Barbosa aseguró que no se han presentado denuncias ante las autoridades de Veracruz o Puebla.

Es falso el asalto masivo en las Cumbres de Maltrata, aseguró el gobernador de #Puebla, @MBarbosaMX, luego de que en redes sociales circuló un video donde se hace mención sobre la presencia de hombres armados sobre la Autopista Puebla-Veracruz . pic.twitter.com/z6bO6oPpFm — Pulso Regional Mx (@PulsoRegionalMX) October 7, 2022

A pesar de la negación de los funcionarios del gobierno, los medios de comunicación mexicanos publicaron un video de un camión que capturó el momento en que hombres armados roban un vehículo frente a él y luego lo roban a él conductor del camión.

#Inseguridad: autopista Puebla-Orizaba, de las inseguras del país donde grupos criminales han secuestrado la tranquilidad de los conductores; así registró un conductor el asalto masivo en el punto de “Maltrata-Veracruz” @CAPUFE @GN_MEXICO_ pic.twitter.com/eXQdvZQBKd — RH Comunicaciones (@R_H_Noticias) October 7, 2022

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “C.P. Mireles” de Tamaulipas.