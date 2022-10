Detienen a 11 Narcomenudistas Durante Búsqueda de 4 Obreros Secuestrados en Cancún

Una serie de operativos destinados a tratar de encontrar a unos obreros que fueron secuestrados el mes pasado condujo al arresto de 11 narcotraficantes que operaban en la zona turística Cancún.

El caso comenzó el mes pasado cuando personas desconocidas secuestraron a cuatro hombres que trabajaban en la construcción de un hotel llamado “Eden Rock” que forma parte de la cadena Hard Rock. Los familiares de los hombres desaparecidos se habían quejado abiertamente de que los funcionarios del gobierno habían estado ignorando sus gritos de ayuda desde el secuestro inicial el 14 de septiembre.

A más de un mes del secuestro inicial, la Fiscalía General de Justicia (FGE) de Quintana Roo anunció que realizó un operativos cerca del predio donde se construye el hotel y detuvo a 11 narcomenudistas. Las autoridades también realizaron otro operativo días antes donde arrestaron a dos hombres y decomisaron una camioneta.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público. pic.twitter.com/VtM37Hhuj7 — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) October 16, 2022

Para el operativo, las autoridades estatales contaron con la ayuda de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y un grupo de trabajo federal antisecuestro. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los cuatro trabajadores desaparecidos no han sido encontrados.

Esta semana, la FGE de Quintana Roo anunció que estarían mejorando la seguridad en la zona y que la construcción del hotel continuaría sin interrupción.

y salvaguardar la integridad de los trabajadores. Hasta el momento, no se ha suspendido la obra por algún aseguramiento ministerial. (2/2) pic.twitter.com/cnH6shecEU — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) October 18, 2022

El secuestro de trabajadores de la construcción no es una situación nueva en la zona turística de Cancún. Según Infobae, en 2020, al menos 20 trabajadores desaparecieron tras intentar conseguir trabajo en el Planet Hollywood Hotel and Beach Resort. Sin embargo, poco después de comenzar, los trabajadores desaparecieron y no fue hasta meses después que las autoridades comenzaron a encontrar cuerpos. Hasta el momento solo se han encontrado los cuerpos de cuatro de esos trabajadores. Una de las teorías apunta a que los carteles de la droga están detrás de las desapariciones, ya que han estado obligando a los trabajadores a distribuir drogas, así como a pagar una tarifa de protección diaria.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “CP. Mireles” de Tamaulipas.