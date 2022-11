Nuevo Informe Clasifica a México Como De Los Países Más Mortíferos Para Periodistas

Un nuevo informe de una organización internacional de libertad de prensa clasifica a México como uno de los más mortíferos para los periodistas. Los únicos países que son más mortíferos que México son países devastados por las guerras como Siria, Afganistán e Irak.

El nuevo informe publicado esta semana por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), el Índice Global de Impunidad 2022 califica a México como uno de los casos “más atroces” contra la libertad de prensa. El CPJ ha documentado 28 asesinatos de periodistas que aún permanecen sin resolver en los últimos 10 años, la cifra es la más alta de todos los países de la lista. Una advertencia que se menciona en el informe es que la cifra real podría ser mucho mayor debido a la violencia generalizada en México, que a veces dificulta determinar si los asesinatos de algunos periodistas están relacionados con su trabajo o si se deben a otras razones.

