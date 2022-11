VIDEOS: Sicarios Revelan Pistas Clandestinas en Redes Sociales

Con total impunidad, sicarios publicaron videos en las redes sociales de pistas de aterrizaje clandestina utilizada por miembros del Cartel de Sinaloa. Se cree que las pistas de aterrizaje están en el estado de Durango, un área donde el Cartel de Sinaloa puede operar con una mínima interferencia del gobierno de México.

En un video que primero se compartió en Tik Tok y luego se volvió a publicar en Twitter y otros sitios web de redes sociales, se puede ver a un grupo de hombres armados custodiando una pista de aterrizaje clandestina mientras aterriza un avión pequeño.

La cuenta que compartió el video afirmó haber trabajado con otra cuenta llamada @AuroraIntel para rastrear la ubicación donde se filmó el video y afirmó haber encontrado varias otras pistas de aterrizaje clandestinas en el área del estado de Durango.

A likely drug trafficking Cessna plane landing in a remote airstrip with heavily armed sicarios (to include a M249). In the TikTok video, users claimed the sicarios are of Los Chapitos faction of the Sinaloa Cartel operating in Durango. pic.twitter.com/WFswaP0U4q

