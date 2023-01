GRAPHIC: Sicarios Ejecutan a Mujer que Ventiló Nexos de Gobierno de Colima con Cartel

Un grupo de sicarios ejecuto a una joven que se había vuelto contra su organización criminal y comenzó a denunciar públicamente la complicidad de funcionarios del gobierno y capos de la droga a través de las redes sociales.

El caso tuvo lugar en Colima, donde Brenda Ríos was a exmiembro de Los Mezcales –una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación que se cree se separó y se independizó. En los últimos días, las autoridades encontraron el cuerpo de Ríos dentro de una casa en un baño donde ella y una víctima masculina habían recibido un disparo estilo ejecución.

Documentos del gobierno revelan que Ríos figuraba como desaparecida desde el 21 de octubre de 2022, cuando las autoridades emitieron una Alerta Alba, una alerta similar a la Alerta Amber pero para mujeres adultas que desaparecen y se cree que están en peligro.

Un par de semanas después de que se reportara la desaparición de Ríos, comenzaron a aparecer videos y publicaciones en las redes sociales donde Brenda “La More” Ríos comenzó a identificar a los miembros de Los Mezcales, así como a varios funcionarios gubernamentales que, según ella, protegían al cartel. La mujer también dio la ubicación de varias casas que los sicarios del cártel usaban como escondites y para llevar a cabo ejecuciones.

“La realidad es que tuve que retirarme de Colima. No estoy en Colima, no me encuentran en Colima”, dijo Ríos en el video explicando el motivo de su salida de Los Mezcales. “Mataban a mucha gente inocente”.

Se cree que el asesinato fue perpetrado por Los Mezcales como respuesta a que ella hablara en contra de ellos.

En sus videos, Ríos afirmó que después de salir de Los Mezcales, se convirtió en víctima de un atentado contra su vida a manos del cartel y de un ataque posterior por parte de la policía cuando pidió ayuda.

“Cuando me retiré quisieron matarme”, dijo. “Yo decidí retirarme de eso porque las cosas ahorita están muy feas, ahorita están en guerra y porque me di cuenta de muchas cosas que a mí no me gustaron para nada.”

En sus videos, Ríos identificó a un funcionario público de la Fiscalía General de Justicia de Colima llamado José Roberto Rodríguez Bautista como uno de los enlaces entre el gobierno y Los Mezcales.

La mujer también señaló a Carlos Miguel “El Abulón o El León” Mercado Meraz como el actual líder de Los Mezcales. Según Infobae, El Abulón asumió el control tras la detención de José Bernabé “La Vaca” Brizuela Meraz. Ambas figuras del cártel fueron alguna vez lugartenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Según El Financiero de México, en 2019, La Vaca se separó del CJNG y nombró a su grupo Los Mezcales. Desde a principios de 2022, Colima ha visto un aumento en la violencia a medida que CJGN y Los Mezcales libran una feroz guerra territorial.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “C.P. Morales” de Tamaulipas y por Jose Luis Lara de Michoacan.