Grafico: Narco-Ejecuciones Azotan Capital Tamaulipeca por Lucha Territorial

CIUDAD VICTORIA – La capital del estado fronterizo de Tamaulipas se ha convertido una vez más en un campo de batalla a medida que carteles rivales buscan controlar varios territorios lo que ha llevado a mas de 15 ejecuciones en dicha ciudad en lo que va del mes.

La erupción de asesinatos más reciente tuvo lugar durante el fin de semana cuando un grupo de pistoleros dejó varios restos humanos en un mercado móvil al aire libre. Los comerciantes revelaron que los restos se habían dejado aproximadamente a las 4 a.m., pero informaron a la policía hasta las 6 a.m., ya que temían represalias de los pistoleros. Cuando llegaron las autoridades, confirmaron que la víctima era un hombre no identificado con dos tatuajes de la Santa Muerte cuyas extremidades habían sido cercenadas y sus restos habían sido tirados alrededor de una bolsa de basura negra.

Solo cuatro horas después, en la misma zona comercial, un sicario se acercó a un vendedor de autos usados ​​y le disparó varias veces antes antes de darse a la fuga. La información preliminar apunta a que ambos asesinatos están vinculados a la guerra territorial en curso entre la facción del Cartel del Noreste de Los Zetas y una alianza entre el Cartel del Golfo y la Vieja Escuela Zeta (Old School Zetas).

Desde el comienzo del año, la guerra territorial en curso ha llevado a 15 ejecuciones de carteles, ya que las dos organizaciones criminales rivales buscan tomar la delantera. Como Breitbart Texas ha informado, durante más de dos años, los dos carteles rivales han estado luchando no solo en Ciudad Victoria sino también en otras partes del estado por el control del lucrativo tráfico de drogas y las áreas de distribución.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “Francisco Morales” de Tamaulipas.