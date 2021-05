Lideresa del CDG Detenida en Matamoros

MATAMOROS, Tamaulipas – Fuerzas militares y policías federales arrestaron a una comandante del Cartel del Golfo durante una redada en la ciudad fronteriza de Matamoros. La mujer tenía una orden de arresto federal por cargos de crimen organizado.

El caso ocurrió esta semana, cuando elementos de la Marina de México realizaron un operativo en la colonia Las Arboledas, no lejos del Puente Internacional de los Veteranos. Las tropas militares lograron sorprender a Martha Alicia “La China” Pérez Ferel, también conocida como Doña Martha, quien no pudo defenderse ni escapar. Luego del arresto, agentes federales mexicanos trasladaron a Pérez a un campo abierto donde aterrizó un helicóptero militar y la llevó al aeropuerto de Matamoros. El apodo de La China no debe confundirse con Melissa Calderón Ojeda, una ejecutora del Cartel de Sinaloa con el mismo apodo que ya se encuentra detenida.

La operación tomó por sorpresa a los lugareños, lo que llevó a algunos a buscar refugio esperando un tiroteo en cualquier momento, ya que en el pasado, arrestos de alto perfil en Matamoros han llevado a fuertes enfrentamientos.

Según información revelada por la Fiscalía General de la República de México (FGR), Pérez ha sido enviado a una prisión en el estado de Guanajuato en espera de juicio.

En coordinación con la @SEMAR_mx y el #CNI, #FGR cumplimenta orden de aprehensión en contra de Martha “P”, por probable delincuencia organizada. Esta persona es identificada como presunta líder de una grupo delictivo y fue detenida en #Tamaulipas. ➡️ https://t.co/3vIrYq3YHN pic.twitter.com/DT3nTkytfh — FGR México (@FGRMexico) May 15, 2021

Fuentes policiales mexicanas consultadas por Breitbart Texas revelaron que Doña Martha ha sido líder de una célula del Cartel del Golfo. Las autoridades mexicanas la habían estado persiguiendo desde 2018 y en 2019 estuvieron cerca de capturarla durante una redada similar, sin embargo, ella y sus hijas lograron escapar.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “J. A. Espinoza” y por “J.C. Sanchez” de Tamaulipas.