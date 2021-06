Mueren Ocho Sicarios En Tiroteo En Ciudad Fronteriza Mexicana

Ocho sicarios del Cártel Del Noreste de Los Zetas murieron en dos diferentes tiroteos después de atacar a fuerzas militares mexicanas en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo. Los tiroteos fueron tan intensos que el Consulado de los Estados Unidos en esa ciudad emitió una alerta de emergencia advirtiendo a las personas de refugiarse en casa.

El tiroteo sucedió el martes por la noche cuando las fuerzas militares mexicanas patrullaban las calles de Nuevo Laredo. La ciudad de Nuevo Laredo está bajo el control de la facción Cártel Del Noreste de Los Zetas.

El primer tiroteo sucedió poco después de las 7 p.m. en el fraccionamiento Madero, no lejos del Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, revelaron informes militares mexicanos obtenidos por Breitbart Texas.

Los soldados mexicanos patrullaban la zona cuando un grupo de sicarios en varias camionetas comenzó a dispararles. Los soldados pelearon contra el ataque matando a tres sicarios y decomisaron varias armas y un vehículo blindado. Ningún soldado resultó herido en el ataque. Luego de ese ataque, los investigadores del estado de Tamaulipas acudieron al área para documentar la escena del crimen.

Poco después del primer tiroteo, las fuerzas militares mexicanas respondieron a una segunda ubicación en el fraccionamiento Villas de San Miguel por las llamadas de disparos de los vecinos. Cuando llegaron las fuerzas militares, un grupo de pistoleros comenzó a dispararles obligando a los soldados a pelear contra el ataque. En ese tiroteo murieron cinco sicarios del cártel, mientras que las autoridades decomisaron varias armas y dos vehículos.

Durante la noche, el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo emitió una serie de alertas en las redes sociales advirtiendo a las personas a permanecer resguardadas hasta la mañana siguiente.

The U.S. Consulate is tracking reports of gunfire in several locations in Nuevo Laredo. U.S. government personnel are advised to shelter in place until 6am, Wednesday, June 2, 2021. Please follow local media for updates.

