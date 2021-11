Sicarios Matan a 11 Trabajadores Agrícolas en Michoacán

Un grupo de sicarios mató a 11 trabajadores agrícolas en el estado de Michoacán, lo que marca la última de numerosas masacres en la región donde carteles rivales continúan luchando por el control de la región. Seis de las víctimas eran adolescentes menores de edad.

El tiroteo ocurrió esta semana en el poblado de Tangamandapio, reveló la Fiscalía General de Justicia de Michoacán en un comunicado. Las víctimas han sido descritas como trabajadores agrícolas de aguacate que no estaban vinculados a actividades ilícitas.

Los lugareños revelaron a Breitbart Texas que las víctimas eran indígenas Purépechas y que las autoridades estatales han ignorado en gran medida sus súplicas de ayuda, ya que las organizaciones criminales llevan años acosando a los agricultores y trabajadores de aguacate extorsionándolos para dejarlos trabajar.

MASACRE EN MICHOACÁN La noche de este lunes en la comunidad de Tarecuato cerca de Zamora Michoacán se reporto la masacre de once personas, todos fueron ejecutados con el tiro de gracia, jóvenes de entre 13 y 20 años, junto una camioneta y tres motocicletas. @IldefonsoOrtiz pic.twitter.com/CVPGmpj0x7 — Unidad De Inteligencia Ciudadana (@UnidadDeInteli1) November 2, 2021

Según las autoridades estatales, las víctimas se habían ido a una zona boscosa a recolectar miel por la mañana y no regresaron a casa. No fue hasta esa noche cuando las autoridades encontraron los 11 cuerpos, todos ellos habían recibido varios disparos. No se ha revelado el motivo del asesinato.

Michoacán se ha convertido en una zona de guerra donde los tiroteos a gran escala, los secuestros masivos y las masacres se han convertido en algo común en los últimos años. Como informó Breitbart Texas, la violencia está ligada a una brutal guerra territorial entre cárteles más pequeños y células criminales que se hacen pasar por grupos de autodefensa que se hacen llamar Carteles Unidos y que han estado tratando de mantener fuera a las células del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las organizaciones criminales rivales se han estado peleando por el control de los territorios productores de drogas en remotas zonas montañosas y rutas de narcotráfico cercanas a la costa que se utilizan para traer cargamentos de cocaína desde Centro y Sudamérica por lanchas.

