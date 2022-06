Policías Mexicanos Rescatan a Migrantes Perdidos en Sierra de Coahuila, Uno Muere

Las autoridades mexicanas llevaron a cabo una búsqueda a gran escala durante tres días hasta que rescataron a un grupo de 20 migrantes que desaparecieron mientras caminaban por áreas remotas en su intento de cruzar a Texas. Uno de los migrantes, descrito como una mujer menor de edad, murió durante la travesía.

El caso ocurrió esta semana en la zona norte de Coahuila, donde las autoridades recibieron llamadas de un familiar de migrantes que informó que un grupo de 20 personas había desaparecido cuando intentaba cruzar a Texas por la región montañosa del noroeste del estado.

Durante el trayecto, los migrantes se extraviaron y llamaron a sus seres queridos; Arturo Pérez Valencia, de la Ciudad de México, llamó a las autoridades después de que su hermano llamara diciendo que se habían perdido en un paso de montaña accidentado, reveló información compartida con Breitbart Texas por las autoridades del estado de Coahuila. Desde principios de año, 128 migrantes han muerto cruzando de Coahuila a Texas.

Las autoridades enviaron un equipo de 20 policías del estado de Coahuila que se unieron a rescatistas locales de las ciudades fronterizas de Piedras Negras y Acuña, así como a un grupo de agentes federales del equipo de rescate Beta del Instituto Nacional de Migración de México. El grupo pasó dos días buscando a los migrantes utilizando varios vehículos y un helicóptero en su intento de llegar a los migrantes perdidos. El segundo día, pudieron encontrar al grupo, pero una joven menor de edad ya había muerto después de haber estado expuesta a los elementos sin comida ni agua. Las autoridades brindaron atención médica a 19 de los migrantes y pudieron llevarlos a un lugar seguro.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “J.M. Martinez” and “C.E. Herrera” from Coahuila.