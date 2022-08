EXCLUSIVA: Fotos Revelan que Agentes de INM Abandonan Estación Migratoria, Migrantes Se Van

Agentes de migración mexicanos abandonaron sus puestos en una estación migratoria a pesar de que el centro tenía varios migrantes adentro. El cuidado de los migrantes retenidos allí se dejó en manos de un guardia de seguridad privado, quien permitió que varios de los migrantes salieran sin que se mantuviera ningún registro, según pudo descubrir Breitbart Texas en exclusiva.

El caso reciente tuvo lugar en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Zacatecas, la cual está diseñada para alojar a personas en situación migratoria irregular mientras esperan su deportación o liberación.

Breitbart Texas obtuvo en exclusiva una serie de fotografías del interior de la estación que revelaron que ningún agente del INM estuvo presente en la estación durante casi todo un día a pesar de que el reglamento de la agencia establece que el trámite de los migrantes y su atención debe ser realizado por agentes federales.

Un alto funcionario del INM que pidió no ser identificado entregó a Breitbart Texas el reglamento de la institución que establece que “Es responsabilidad de los servidores públicos adscritos a la estación migratoria, la custodia, seguridad y vigilancia de las personas extranjeras que se alojan en las estaciones migratorias y en las estancias provisionales, así como preservar el orden, la disciplina y la convivencia armónica.”

El funcionario del INM reveló que los agentes federales debieron haber estado en la estación en todo momento y que los guardias de seguridad privada solo están para ayudar en cuestiones de seguridad, no para hacer trámites migratorios ni para atender a los migrantes. No está claro a dónde fueron los agentes, sin embargo, las fotografías muestran que no estaban en las varias oficinas y almacenes.

Las fotografías revelaron que el procesamiento de los migrantes y su atención en la estación había quedado en manos de los empleados de seguridad privada. Se puede ver a un guardia de seguridad llenando el papeleo para los migrantes.

Después de la medianoche, se puede ver al guardia de seguridad llevando a los migrantes de un área de estancia a una puerta trasera que no es el área de donde se libera a los migrantes. Los migrantes salieron de la estación y no se llenaron registros oficiales de su estatus migratorio.

El funcionario del INM reveló que a pesar de la evidencia de múltiples irregularidades en la estación de Zacatecas, ningún agente del INM ha enfrentado ninguna sanción o medida disciplinaria.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “Williams Cortez” de Baja California.