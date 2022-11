Sicarios Matan Bebe de 7 Meses en México Durante Ataque Contra Mando Policial

Un grupo de sicarios mató a un bebé de 7 meses cuando intentaba asesinar a un comandante de policía en el estado de Guanajuato. El asesinato fue una venganza por parte de un cártel hiperviolento en respuesta al por el asesinato de uno de sus sicarios que era hijo de uno de los mandos.

El asesinato ocurrió recientemente en la localidad de Tarimaro en el estado de Guanajuato, donde sicarios del Cártel Santa Rosa de Lima intentaron asesinar al comandante de la policía local.

Información policial compartida con Breitbart Texas reveló que el Cártel Santa Rosa de Lima llevó a cabo el ataque durante la madrugada en la casa del comandante de la policía local. Los pistoleros mataron al comandante, su esposa y su cuñado. Luego de que los pistoleros mataran a los adultos, se comunicaron con la actual líder operativa del CSRDL Karen Lizbeth “La Karen” Yepez Ortiz quien les ordenó matar a la bebé de 7 meses que era el único sobreviviente como un mensaje.

Fuentes policiales revelaron a Breitbart Texas que el asesinato fue en respuesta al asesinato de Luis Antonio “Tonito”, hijo de Karen y sobrino del máximo líder del cartel El Marro.

Como informó Breitbart Texas, CSDRL es una organización criminal hiperviolenta que ha estado luchando por el control de la distribución local de drogas en Guanajuato y el robo de combustible. El grupo ha recurrido a varios asesinatos masivos contra inocentes en las últimas semanas y en el pasado ha recurrido al uso de explosivos en su lucha contra miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Una serie de documentos de inteligencia militar filtrados por un grupo de hacktivistas que se conocieron como las Guacamaya Leaks revelaron que el líder de CSRDL José Antonio Yépez Ortiz, mejor conocido como El Marro, todavía llevaba la batuta desde la prisión después de su arresto en 2020. El mando criminal había estado usando a su hermano Rodolfo “El Rudy” Yepez Ortiz y su hermana Karen Lizbeth quien era la líder financiera de la organización.

Como informó Breitbart Texas, las fuerzas militares mexicanas arrestaron a El Rudy el 8 de noviembre en el estado fronterizo de Baja California, donde había estado ordenando ataques y trabajando en alianza de conveniencia con células del Cartel de Sinaloa que también han estado peleando con el CJNG.

Editor’s Note: Breitbart Texas traveled to Mexico City and the states of Tamaulipas, Coahuila, and Nuevo León to recruit citizen journalists willing to risk their lives and expose the cartels silencing their communities. The writers would face certain death at the hands of the various cartels that operate in those areas including the Gulf Cartel and Los Zetas if a pseudonym were not used. Breitbart Texas’ Cartel Chronicles are published in both English and in their original Spanish. This article was written by “C.P. Mireles” de Tamaulipas y Jose Luis Lara de Michoacan.