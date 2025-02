México Promociona Arrestos Menores Luego de Que Trump Señalara Inacción Mexicana Ante Narcotráfico

El gobierno de México ha estado exagerando las incautaciones menores y las detenciones de los cárteles como parte de una estrategia de relaciones públicas en un intento de apaciguar a la administración Trump, que ha destacado su inacción contra los cárteles y la corrupción y los ha amenazado con aranceles y otras medidas punitivas.

La estrategia es una creación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana México, Omar García Harfuch, quien ha sido un aliado y socio de la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante mucho tiempo. Desde que asumió el control de todas las fuerzas de seguridad federales de México, Harfuch ha tomado el control de toda la información que se difunde.

Cada vez que se produce un arresto importante, ninguna de las oficinas de prensa de ninguna de las fuerzas policiales federales o militares de México tiene permitido difundir información hasta que Harfuch la apruebe y la publique primero en Twitter. Tal fue el caso del reciente arresto de un personaje de nivel medio de un cártel en Nuevo Laredo, donde, como informó Breitbart Texas, Harfuch anunció el arresto justo después de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tuviera una llamada telefónica con el presidente estadounidense Donald J. Trump. Si bien el agente de la ley afirmó que el individuo arrestado era el principal líder del cártel, en realidad era un jefe regional que dirigía un equipo de ataque, según revelaron a Breitbart Texas fuentes policiales estadounidenses que afirmaron que era un personaje importante, pero no el jefe principal.

Si bien en la superficie Harfuch parece ser un agente carismático y profesional, ha sido el blanco de mucha controversia por acusaciones por periodistas y políticos de corrupción y soborno.

En el comunicado de prensa más reciente del gabinete de seguridad federal, las autoridades enumeraron los resultados de tres días de trabajo en los que afirmaron haber realizado varias detenciones e incautaciones en todo México. Sin embargo, un análisis más detallado de los incidentes enumerados muestra que México ha estado exagerando sus incautaciones mientras que, en realidad, las organizaciones criminales continúan operando con casi total impunidad en todo México.

En el caso de los arrestos, las autoridades han estado exagerando a mandos medios o bajos de los cárteles y simplemente se esconden detrás del término “generadores de violencia” cuando arrestan a miembros de cárteles fácilmente reemplazables.

En los aspectos más destacados de su informe, las fuerzas de seguridad de México afirmaron haber incautado 16 rifles y más de 3.300 cartuchos de munición en Nuevo León y Tamaulipas, así como un vehículo blindado, dos vehículos normales y algunas placas balísticas.

El informe luego desglosa otras incautaciones de armas y drogas en todo México. Sin embargo, todas las incautaciones son de naturaleza pequeña para todas las fuerzas militares y federales desplegadas en todo México y los más de 10.000 miembros de la Guardia Nacional enviados a la frontera norte después de la amenaza arancelaria de Trump.

Harfuch tiene un historial de embellecer las incautaciones y su efecto en las organizaciones criminales. En diciembre, las autoridades incautaron 1.100 kilogramos de fentanilo durante unas redadas en Sinaloa. En ese momento, las autoridades no proporcionaron detalles sobre los arrestos, pero afirmaron que la incautación valía más de 400 millones de dólares y fue un duro golpe al crimen organizado.

Sin embargo, según un informe de Le Monde , el costo de producción del fentanilo en México es de aproximadamente 17.000 dólares por kilogramo, lo que pondría el impacto real de la incautación en aproximadamente 20 millones de dólares y no 400 millones como afirmó el gobierno de México.

En entrevistas anteriores en la televisión mexicana, Harfuch ha hablado sobre la eficacia de sus fuerzas en Sinaloa, donde las facciones rivales del Cártel de Sinaloa libran una feroz guerra territorial. Harfuch afirmó que sus fuerzas habían incautado numerosos vehículos blindados y varias armas.

Lo que Harfuch no menciona es que sus fuerzas no están luchando activamente contra los pistoleros del cártel en muchas partes de México, sino que simplemente aparecen después de los tiroteos. En múltiples ocasiones en Tamaulipas, los vehículos blindados confiscados fueron abandonados durante enfrentamientos por miembros de facciones rivales del Cártel del Golfo que han estado luchando por el control de lucrativos territorios de contrabando, y no por acciones de las autoridades mexicanas.

Ildefonso Ortiz es un galardonado periodista de Breitbart News Foundation. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Brando Darby y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y en Facebook. Lo puedes contactar en Iortiz@breitbart.com.

Brandon Darby es el director general y editor en jefe de Breitbart Texas. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Ildefonso Ortiz y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y Facebook. Lo puedes contactar en bdarby@breitbart.com.

