Turba Confundió a Policías Mexicanos Con Secuestradores, Los Iba a Linchar

Autoridades y políticos en México cuestionan un operativo fallido de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), donde pobladores los confundieron con secuestradores. La confusión desencadenó una turba linchadora que incendió varios vehículos y secuestró y golpeó a seis agentes hasta que las autoridades estatales lograron restablecer la paz.

El caso ocurrió esta semana en el estado de Hidalgo, en el centro de México, en la localidad de Santa Ana, cuando un grupo de agentes de la FGR intentó detener a dos mujeres con órdenes de arresto pendientes por robo de combustible. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, afirmó en una entrevista que la FGR actuó de forma imprudente y no se coordinó con las autoridades locales, ni estatales.

En el momento del arresto, las mujeres supuestamente gritaron pidiendo ayuda, momento en el que los vecinos acudieron, creyendo supuestamente que se trataba de un secuestro. El caso se convirtió rápidamente en un intento de linchamiento, donde los vecinos incendiaron vehículos y secuestraron a los seis agentes. La policía local intentó intervenir, pero también se vio rápidamente superada por la turba.

Vídeos en redes sociales capturaron la intensidad de la destrucción causada por la turba.

Menchaca afirmó que no fue hasta horas después que las autoridades estatales recibieron una llamada de auxilio y realizaron un operativo donde lograron dispersar a la turba y rescatar a los agentes detenidos. Tres de los agentes necesitaron atención médica posteriormente.

Nota Editorial: Breitbart News Foundation viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart News Foundation’s Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “L.P. Contreras” de la Ciudad de México, y por “Williams Cortez” de Baja California.

