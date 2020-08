Mujer Tejana Muere Torturada en Ciudad Fronteriza Mexicana

MATAMOROS, Tamaulipas – Una mujer Tejana que había viajado a la ciudad fronteriza de Matamoros se convirtió en su última víctima luego de que personas desconocidas la torturaran hasta darle muerte. La víctima del cruento asesinato deja atrás a dos niños pequeños.

El caso comenzó el 8 de agosto, cuando Lizbeth Rubio, de 22 años de Los Fresnos Texas, viajó a Matamoros presuntamente para ver a su novio. Sin embargo, horas después la mujer desapareció y no fue hasta 72 horas después que las autoridades encontraron su cuerpo.

La información proporcionada a Breitbart Texas por fuentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas revelaron que el martes poco después de las 12 p.m. Las autoridades recibieron una llamada al 911 sobre un cuerpo abandonado en un terreno baldío junto a una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Los investigadores llegaron al lugar y encontraron el cuerpo parcialmente desnudo de una mujer que había sido torturada. La información preliminar apunta a que la víctima fue golpeada y apedreada hasta la muerte. A pesar de los hallazgos preliminares, las autoridades están esperando los resultados de una autopsia para determinar la causa de la muerte.

Si bien las autoridades no han determinado el motivo del asesinato, la muerte violenta de Rubio se produce en un momento en que Matamoros ha comenzado a ver un aumento en los secuestros y extorsiones, ya que los miembros del Cartel del Golfo de México han buscado fuentes de ingresos adicionales. La facción del cartel que controla Matamoros ha librado una guerra larga y costosa con otra facción del Cartel del Golfo en Reynosa. Los gastos de la guerra, junto con algunos de los ingresos disminuidos como resultado de la actual pandemia de Coronavirus, han empujado a los pistoleros del cártel a cometer delitos de oportunidad como robos a mano armada, extorsión y secuestros. En las últimas semanas, un grupo de sicarios secuestraron al padre de una exalcalde a plena luz del día, informó Breitbart Texas. Los sicarios retuvieron a su víctima durante varios días hasta que la familia pudo pagar un rescate cuyo monto no ha sido revelado. Los lugareños han informado de varios otros secuestros se han llevado a cabo sin embargo, en varios casos, las víctimas no han sido devueltas incluso después de que se pagara un rescate.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “J.A. Espinoza” de Tamaulipas.