Autoridades Dan Carpetazo a Balacera Entre Policías en Nuevo León

Las autoridades estatales mexicanas no están investigando a un grupo de policías locales corruptos que tomaron parte en un tiroteo con autoridades estatales luego de ser accidentalmente sorprendidos extorsionando a un grupo de traficantes de personas que intentaban llegar a la frontera. Inicialmente, las autoridades de Nuevo León intentaron esconder el tiroteo, pero se vieron obligadas a proporcionar detalles básicos después de que Breitbart Texas publicara exclusivamente detalles del caso.

A pesar de reconocer que hubo un tiroteo entre policías locales y estatales y el arresto de dos oficiales municipales, fuentes policiales han revelado a Breitbart Texas que los policías estatales están dando carpetazo los detalles de un escandalo que vincula a varios policías y figuras políticas en Nuevo León con otra red de corrupción.

El caso ocurrió a principios de diciembre, cuando Breitbart Texas publico la primicia de un tiroteo entre policías del municipio de Juárez y el destacamento de seguridad del tesorero del estado de Nuevo León, integrado por policías estatales.

El caso comenzó el 10 de diciembre, cuando el funcionario estatal se encontraba en un rancho privado cerca de la Presa de la Boca cuando un hombre corrió hacia esa propiedad en el barrio Misión Antigua para pedir ayuda. El hombre afirmó que un grupo de hombres armados intentó secuestrarlo a él y a sus amigos que viajaban en una camioneta tipo van. El destacamento de seguridad pidió respaldo a la división de Policía Rural de Fuerza Civil y se dispuso a buscar a los pistoleros que en realidad eran un grupo de policías de Juárez que estaban extorsionando a un grupo de migrantes que se dirigían a la frontera.

Cuando los policías estatales se acercaron al grupo, los policías locales comenzaron a disparar contra ellos pensando que eran de un cartel rival, lo que provocó un tiroteo breve y feroz. La policía de Juárez estaba usando varios vehículos policiales y una Chevrolet Suburban blanca con luces policiales. La mayoría de los vehículos de la policía local lograron huir del lugar. Después del tiroteo, las autoridades arrestaron a Blanca Wendoline Zúñiga Villarreal, oficial de policía de Juárez, quien vestía su uniforme de policía.

Poco después, las autoridades arrestaron a un segundo policía local llamado Eric Daniel Abadilla, quien amenazó a los policías estatales alegando que era un hombre de confianza bajo la protección del teniente Teodoro Jaimes Martínez, el Secretario de Seguridad Publica de Juárez y también bajo la protección del capitán Luis Fernando. Muñoz Ortega quien es el Director de la Policía de esa ciudad.

Si bien las autoridades llevaron a Wendoline Zúñiga a la cárcel, donde permanece vinculada a una investigación de secuestro, Abadilla fue liberado poco después con la ayuda de un abogado.

En los días posteriores al tiroteo, los investigadores detuvieron sus investigaciones sobre el caso y ni la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ni la Procuraduría General del estado han realizado esfuerzos tangibles para identificar y detener a los otros policías de Juárez involucrados en el tiroteo ni a los mandos que los protegen.

