Gobierno Mexicano Intenta Ocultar Mortal Narco Ataque Terrorista en Estado Fronterizo

Funcionarios del gobierno mexicano están tratando de encubrir una explosión mortal en una casa que mató a tres miembros de una agencia de seguridad estatal fronteriza. Las autoridades atribuyen la explosión a una fuga de gas accidental, sin embargo, el Cártel de Sinaloa se atribuyó el ataque a través de un comunicado.

La explosión sucedió la madrugada del miércoles en una zona residencial de clase media alta en Saltillo, la capital de Coahuila informó Breitbart Texas. Tres agentes de la Fiscalía General de Justicia de Coahuila quienes eran escoltas del fiscal del estado murieron en la explosión, mientras que otros resultaron heridos. Casi de inmediato, los funcionarios del gobierno afirmaron que la explosión fue causada por una explosión accidental por acumulación de gas.

Apenas unas horas después de la explosión, presuntos miembros del Cártel de Sinaloa compartieron en aplicaciones de mensajes y redes sociales un comunicado en el que la organización criminal se atribuía la explosión y afirmaron que estaba dirigida a funcionarios corruptos del gobierno que los desafiaron, decomisaron sus drogas y arrestaron a sus miembros; en el mensaje también se refirieron a policías y funcionarios corruptos como el Cártel del Gobierno de Coahuila. El mensaje afirmaba que el ataque y futuros ataques no son contra ciudadanos comunes sino contra policías corruptos y que Ismael “El Mayo” Zambada tomaría Coahuila.

El mensaje menciona directamente a tres altos oficiales de la policía estatal por su apodo, así como al procurador general de Coahuila, Gerardo Márquez. Los tres altos funcionarios policiales mencionados en el mensaje son Héctor “El Jaguar” Flores Rodríguez, Miguel “El Hummer” Barajas Hernández y un tercer individuo identificado como Comandante Boxer. Breitbart Texas había informado previamente sobre Jaguar y Hummer, sobre sus vínculos con el crimen organizado y cómo los dos habían sido señalados en una investigación 2013 sobre el uso de artefactos explosivos durante una narco-guerra territorial en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, habló con los medios de comunicación locales, donde atribuyó la explosión a una explosión de gas que había sido de naturaleza accidental. El fiscal también dijo que grupos criminales podrían tratar de adjudicarse la explosión como una forma de aprovecharse de la situación y crear pánico pero que las evidencias y estudios por los grupos investigando el caso señalaban a que fue un accidente.

Breitbart Texas habló con Rich Roth, un agente retirado del Servicio Secreto de Estados Unidos con amplia capacitación en explosivos, que continúa trabajando en el campo de la seguridad. Roth analizó el video de la explosión y varias fotografías tomadas por Breitbart Texas y otras que fueron compartidos con este medio por fuentes policiales.

Según Roth, la explosión fue de vapor de combustible, sin embargo, en su evaluación tomando en cuenta el contexto del video, las fotografías y las víctimas, la explosión fue provocada y no accidental como afirman los funcionarios del gobierno.

“Básicamente, las paredes fueron empujadas y las losas de cemento se derrumbaron”, dijo Roth describiendo la explosión. “El daño limitado o nulo de los edificios de al lado también señalan a un bajo impacto de poder. Una explosión de mayor potencia habría roto las losas en esa proximidad”.

Si bien las explosiones de gas pueden ser accidentales, también son una forma de encubrir asesinatos y ataques dirigidos, Roth afirmó que el equipo de seguridad al que iba dirigido debe haber estado bajo vigilancia antes del ataque, algo que señala a la planificación y ejecución por parte de personas capacitadas.

“C.E. Herrera” y “J.M. Martinez” del proyecto Cartel Chronicles contribuyeron a este reporte.