Político Mexicano Envía Carta a Trump Sobre Narco-Conexiones de Nuevo Cónsul de México en Miami

Un político mexicano envió una serie de cartas al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, advirtiéndole sobre las supuestas conexiones con cárteles del nuevo cónsul de México en Miami. En la carta, el político advierte a Trump que haga que el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad Nacional investiguen adecuadamente al diplomático debido a sus antecedentes cuestionables.

En esa carta, de la que Breitbart News Foundation recibió una copia, el político mexicano Williams Oswaldo (Willy) Ochoa afirmó que el exgobernador de Chiapas y nuevo cónsul mexicano en Miami es un peligro para los ciudadanos de Florida y Chiapas.

Ochoa, quien se desempeñó como congresista estatal y federal en México por el estado de Chiapas y sirvió brevemente como gobernador de ese estado, afirmó que permitir que Escandón se desempeñe como cónsul otorgaría protección diplomática a un individuo con vínculos preocupantes con el crimen organizado.

En su carta, afirmó que durante el mandato de Escandón, de 2018 a 2024, “Chiapas se convirtió en una tierra sin ley donde la migración masiva colapsó la seguridad del estado desatando una crisis humanitaria sin precedentes”.

Ochoa afirmó que durante el mandato de Escandón, personas con vínculos con los grupos terroristas Al Qaeda, Hezbollah y las guerrillas colombianas de las FARC pudieron transitar por Chiapas en su camino hacia los Estados Unidos.

Según Ochoa, los vínculos y el favoritismo de Escandón hacia las organizaciones criminales ayudaron a convertir al estado en un campo de batalla entre los principales cárteles de México. La violencia desplazó a más de 15.000 personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares debido a los constantes tiroteos, asesinatos y secuestros por parte de los cárteles de la droga.

Escandón proviene del Partido Morena de México, el mismo partido que la presidenta Claudia Sheinbaum y su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Actualmente, México está tratando de evitar una serie de aranceles por parte de la administración Trump debido a su incapacidad para detener a los cárteles de la droga y el tráfico de personas.

A principios de este año, la Casa Blanca de Trump acusó al gobierno de México de trabajar con los cárteles mientras se preparaban para imponer un arancel del 25 por ciento. La medida se retrasó después de que Sheinbaum prometiera enviar 10.000 guardias nacionales a la frontera, Breitbart News reportó.

Mexican Letter to Trump