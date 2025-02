EXCLUSIVA: Célula del Cártel del Golfo Que Aterroriza el Centro de Tamaulipas — Desenmascarada

Una peligrosa célula del Cártel del Golfo ha estado aterrorizando la parte central de Tamaulipas con total impunidad, a pesar de que hay una fuerte presencia de fuerzas militares, federales y estatales en la región. La célula incluso ha causado problemas al Cártel del Golfo por múltiples raptos de mujeres inocentes que después son violadas, múltiples asesinatos sin sentido y violencia que ha aterrorizado a los lugareños, sin embargo, el gobierno de México sigue haciéndose de la vista gorda.

La célula es parte de la facción Escorpiones del Cártel del Golfo que ha estado librando una serie de guerras territoriales en todo el estado fronterizo de Tamaulipas a medida que el grupo expande sus territorios y ha estado extorsionando a los agricultores locales, ganaderos y la mayoría de los demás negocios locales.

La célula está dirigida por José Leoncio “El Apa o El Leo” Hernández Vizcaya y sus cuatro hermanos.

-Jesús Adrián Hernández Vizcaya

-Gumaro Hernández Vizcaya

-Daniel Hernández Vizcaya

-Julián David Hernández Vizcaya

La célula también incluía a dos mandos de sicarios que son inmigrantes guatemaltecos que originalmente entraron a México para llegar a los Estados Unidos, pero que en su lugar se unieron al Cártel del Golfo. Los dos hombres son:

-César Potbu

-Erick Colay

Uno de los casos de violencia más infames del grupo tuvo lugar en diciembre, cuando secuestraron y asesinaron a dos empleados del gobierno de la ciudad de Padilla que intentaron interferir mientras el grupo atacaba y se preparaba para violar en público a una mujer inocente. El caso tuvo lugar durante una fiesta navideña organizada por la ciudad, donde los miembros de la célula se presentaron e intentaron llevarse a algunas mujeres con ellos. Una de las mujeres se negó a sus avances y comenzaron a golpearla brutalmente en público. A pesar de que había presencia policial en el área, las autoridades no intervinieron. Dos empleados de la ciudad intentaron detener el asalto, pero los pistoleros los secuestraron y los mataron.

Apenas unos días antes, los pistoleros habían asesinado a un taxista local y secuestrado a dos empleados de una empresa de Internet. La célula tenía su base en Padilla y aterrorizaba a las comunidades aledañas de San Carlos, El Barretal y Nicolás Bravo.

Como consecuencia del asesinato en la fiesta de Navidad y el intento de violación durante un evento de la ciudad, el liderazgo de la facción Escorpiones trasladó la célula a la ciudad de Soto La Marina, también en la parte central del estado. Desde su llegada, el grupo ha podido operar una vez más con total impunidad sin ninguna interferencia de la Guardia Estatal de Tamaulipas, la Guardia Nacional de México o las fuerzas militares.

Nota Editorial: Breitbart News Foundation viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart News Foundation’s Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “Francisco Morales” y por “J.C. Sanchez” de Tamaulipas.

