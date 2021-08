Gobierno Mexicano Ignora a Madres Buscadoras en Caso de Campo de Exterminio En Matamoros

Investigadores federales mexicanos comenzaron una nueva búsqueda en un campo de exterminio del Cartel Del Golfo cerca de la frontera con Texas. La nueva búsqueda sucedió después de mucha presión por parte de un grupo de madres que buscan a sus seres queridos que estan desaparecidos. Sin embargo, los funcionarios del gobierno ignoraron a ese grupo y no les permitieron ir a la propiedad con ellos para buscar, aunque el grupo tiene experiencia y capacitación en la búsqueda de restos humanos.

El día de hoy se llevaron a cabo acciones de prospección por la @FGR con acompañamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la @SEGOB_mx y la CNB en La Bartolina, Tamaulipas. pic.twitter.com/9m4cvsf1To — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) August 6, 2021

La búsqueda se llevó a cabo en la zona conocida como La Bartolina, una gran zona rural al este de Matamoros que ha sido utilizada durante años por el Cártel del Golfo para matar y deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Miembros de la Comisión Federal de Búsqueda de México, la Procuraduría General de la República y otros, publicaron fotografías de ellos buscando en el campo de exterminio, lo que no revelaron fue que ignoraron a los activistas que habían estado pidiendo acceso al lugar en un intento por encontrar los restos de sus seres queridos.

Valla que bien que hagan su trabajo, si la compañera @DeliaQuiroa no hace el video que por cierto la expuso, ustedes no se mueven, los familiares de desaparecidos en Tamaulipas tienen años pidiendo una búsqueda como debe de ser en este lugar ¿Porqué hasta hoy? ¿A qué le temen?… — Omar Bello Pineda (@OmarBelloZihua) August 6, 2021

Como informó Breitbart Texas en 2016, funcionarios mexicanos intentaron esconder el descubrimiento de un sitio de incineración clandestino en La Bartolina alegando que no pudieron determinar si los restos eran de animales o humanos. Durante varios años, el Cártel del Golfo ha aterrorizado a la ciudad fronteriza de Matamoros al llevar a cabo numerosos secuestros de víctimas inocentes de las que no se ha vuelto a saber. No está claro cuántas de esas víctimas fueron trasladadas a La Bartolina.

Desde entonces, el gobierno federal de México confirmó el descubrimiento de restos humanos en La Bartolina, pero dejó de buscar a principios de este año. Desde entonces, el grupo Colectivo Madres en Búsqueda de Tamaulipas ha estado presionando a los funcionarios del gobierno a nivel federal y estatal para que continúen buscando en La Bartolina, revelando que las autoridades solo han estado en una pequeña sección de la propiedad y han dejado la mayor parte del lugar sin buscar.

Como informó Breitbart Texas, en su desesperación, los activistas incluso publicaron una carta abierta al Cártel del Golfo de México pidiéndoles permiso para dejarlos registrar en La Bartolina alegando que solo querían el cierre y que los funcionarios del gobierno no estaban haciendo nada al respecto.

Ildefonso Ortiz es un galardonado periodista de Breitbart Texas. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart Texas junto con Brando Darby y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y en Facebook. Lo puedes contactar en Iortiz@breitbart.com.

Brandon Darby es el director general y editor en jefe de Breitbart Texas. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart Texas junto con Ildefonso Ortiz y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y Facebook. Lo puedes contactar en bdarby@breitbart.com.