Sicarios Queman Camiones en Puente Internacional Tras Inspecciones de Abbott

Un grupo de sicarios del Cártel Del Golfo prendió fuego a tres camiones con trailers afuera de un puente internacional. El incendio de los vehículos sucede en un momento en que los camioneros y los políticos de ambos lados de la frontera han estado protestando por una serie de inspecciones ordenadas por el gobernador de Texas por la próxima eliminación de las deportaciones de inmigración del Título 42.

El caso sucedió el miércoles por la tarde en la ciudad fronteriza de Reynosa, cerca del Puente Internacional de Pharr. Según información entregada a Breitbart Texas por el gobierno de Tamaulipas, un grupo de hombres que viajaban en dos vehiculos prendieron fuego a tres tractocamiones que hacían fila en el puerto de entrada. Las fuerzas policiales del estado de Tamaulipas pudieron rastrear a los hombres usando cámaras de vigilancia e intentaron perseguirlos. Las autoridades lograron arrestar a tres hombres sospechosos de ser parte de la facción Reynosa del Cartel del Golfo y decomisaron dos vehículos. No está claro si participaron más hombres en el caso. En uno de los vehiculos, las autoridades encontraron un contenedor con gasolina.

Los tres hombres están bajo custodia policial y están siendo interrogados e investigados por la policía sobre el asunto. El incendio de los vehículos sucede en un momento en que los camioneros han realizado varias protestas en puentes internacionales por una serie de inspecciones ordenadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Breitbart Texas informó que esos puntos de control son parte de una serie de acciones como respuesta a la administración de Biden que intenta poner fin al uso del Título 42 para expulsar a los migrantes. El fin de la medida llega el 23 de mayo y se espera que aumente exponencialmente el número de migrantes y solicitantes de asilo que intentan cruzar la frontera de Texas.

