CDG Obliga a Taxistas de Matamoros a Revisar Identificación de Pasajeros

El Cartel del Golfo ha implementado una nueva medida de seguridad al obligar a los taxistas a verificar las identificaciones de sus pasajers en un intento de encontrar miembros de grupos rivales que intentan colarse en la ciudad fronteriza de Matamoros.

En las últimas semanas, se les ha pedido a los taxistas que verifiquen y fotografíen las identificaciones de cualquier pasajero que solicite su servicio en áreas clave de tránsito donde el Cartel del Golfo ha estado revisando a las personas que ingresan a la ciudad. Las áreas de tránsito incluyen la carretera que conduce al oeste a la ciudad fronteriza de Reynosa, así como la que conduce al suroeste hacia Río Bravo, conocida como Sendero Nacional.

Los taxistas tienen cuidado de no decir el motivo de los controles de identificación, simplemente afirman que se hace por medidas de seguridad. Este nuevo chequeo ha causado preocupación entre los estudiantes de una universidad local llamada Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) ya que el campus está al oeste de la ciudad a lo largo de la carretera a Reynosa. Si bien la escuela tiene un servicio de autobús, se ha advertido a los estudiantes que lleven sus identificaciones escolares, así como una segunda identificación con su foto. Se ha ordenado a los taxistas que reportes a aquellos que no tienen identificación o no pueden verificar quiénes son.

Si bien nadie habla abiertamente sobre el motivo de los controles de identificación, Breitbart Texas habló con varios estudiantes y lugareños que dijeron que el problema es un secreto a voces ya que el Cartel del Golfo controla las entradas a la ciudad.

Como ha informado Breitbart Texas, la facción del Cartel del Golfo que controla Matamoros tiene un largo historial de enfrentamientos con una facción rival que controla la ciudad fronteriza de Reynosa. Los controles de seguridad en la ciudad parecen ser un intento de evitar que los rivales entren en la ciudad y lleven a cabo ataques.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “J.A. Espinoza” de Tamaulipas.