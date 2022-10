Ciudad Fronteriza Mexicana Azotada Por Secuestros y Desapariciones Forzadas

La inseguridad sigue trastocando la tranquilidad de los habitantes de la ciudad fronteriza de Matamoros, ya que un creciente número de casos de personas desaparecidas o secuestradas siguen inundando las redes sociales sin que las autoridades gubernamentales hagan nada al respecto.

Padres, madres, hijos, hermanos, hombres y mujeres, todos parecen ser una posible víctima sin que existan estadísticas reales de la situación que se vive en Matamoros, donde los residentes siguen temerosos.

En las últimas semanas, varias páginas de redes sociales han publicado fotografías de mujeres y hombres cuyos familiares los buscan desesperadamente. En algunos de los casos, las publicaciones de personas desaparecidas tienen una ficha emitida por el estado y un aviso que significa que se ha presentado un informe policial. En otros casos, las publicaciones solo muestran fotografías, nombres y lugares donde fueron vistos por última vez.

La desaparición de personas en la frontera norte de México no es un fenómeno reciente, sin embargo, se ha convertido en un reflejo de los problemas que azotan a Matamoros.

Desde mayo hasta el presente se han registrado al menos 20 desapariciones forzadas de las cuales dos han sido encontrados muertos: un hombre y una mujer. El resto sigue catalogado como desaparecido. Además, cuatro hombres que habrían viajado a Matamoros de otros estados a finales de agosto para comprar autos usados ​​también siguen desaparecidos.

La llegada de un nuevo gobierno estatal a principios de mes ha hecho poco para mejorar las condiciones en la ciudad.

La mayoría de las personas desaparecidas tienen entre 18 y 30 años de edad, y la única característica común entre ellas son varios tatuajes en sus cuerpos.

La ciudad de Matamoros es conocida como la cuna del Cártel del Golfo. Sin embargo, en los últimos años, como ha informado Breitbart Texas, la comunidad rural de La Bartolina en Matamoros es conocida como un campo de exterminio de cárteles donde grupos de activistas han estado buscando los restos de sus seres queridos.

Editor’s Note: Breitbart Texas traveled to Mexico City and the states of Tamaulipas, Coahuila, and Nuevo León to recruit citizen journalists willing to risk their lives and expose the cartels silencing their communities. The writers would face certain death at the hands of the various cartels that operate in those areas including the Gulf Cartel and Los Zetas if a pseudonym were not used. Breitbart Texas’ Cartel Chronicles are published in both English and in their original Spanish. This article was written by “JA. Espinoza” de Tamaulipas.