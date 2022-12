GRAFICO: Familia Buscando Leña Encuentra Cabeza Humana en Tamaulipas

Una familia que salía a recolectar leña encontró una cabeza humana cercenada que presuntos sicarios habían dejado en un campo en el estado fronterizo de Tamaulipas.

El sangriento hallazgo se produjo el fin de semana en Ciudad Victoria, cuando un padre y su hijo recogían leña en la colonia San Marcos, al poniente de la ciudad. Si bien no es una región fronteriza, Ciudad Victoria es una región muy deseada por los cárteles de la droga porque les permite infiltrarse en las oficinas del gobierno estatal dentro de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada a Breitbart Texas por autoridades de Tamaulipas, la familia buscaba leña cuando su perro los alertó sobre una cabeza cortada que pertenecía a una víctima masculina.

A diferencia de otros asesinatos sangrientos del crimen organizado, las autoridades no encontraron pancartas ni mensajes amenazantes junto a la cabeza. El resto del cuerpo no ha sido encontrado. La víctima no ha sido identificada.

El descubrimiento llega en un momento en que Ciudad Victoria se ha convertido en la ciudad más mortífera del estado. Como informó Breitbart Texas, desde el 1 de octubre, cuando el gobernador del estado Américo Villarreal asumió el cargo, la ciudad ha visto un aumento dramático en la violencia a medida que el Cartel del Golfo y la Facción del Cartel del Noreste de Los Zetas intensificaron su guerra territorial por el control de la región.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “Francisco Morales” de Tamaulipas.