Líder Criminal en CDMX Usaba Vehículos Policiacos Para Mover Drogas

Un gánster en la Ciudad de México está acusado de usar detectives de la fiscalía presuntamente corruptos que fungían como mulas para mover cargamentos de drogas en vehículos oficiales como una forma de evitar ser detectados.

Los detalles que se ha surgido sobre el caso contra Edgar “N”, mejor conocido como El Barrabás, revelaron cómo él y su grupo usó una red de detectives corruptos de la Policía de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para supuestamente llevar drogas del Estado de México a su área de operación en un suburbio de la Ciudad de México. Debido a la ley mexicana, las autoridades a veces no dan a conocer el apellido de los sospechosos simplemente identificándolo como “N”, así como colocando una raya negra en su rostro para evitar identificarlo por completo.

CAE EL BARRABAS; LO PROTEGÍAN AGENTES de @PDI_FGJCDMX

Agentes de @SSC_CDMX atraparon así al Barrabas, líder de distribuidores de drogas en @GobMilpaAlta

Sus cómplices confesaron q le pagaban a PDIs para transportar droga en patrullas de @FiscaliaCDMX Detalles en @multimediostv pic.twitter.com/4YdZjU1lLP — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 5, 2023

A principios de este año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arrestó a El Barrabás como parte de una investigación sobre una pandilla que lleva su nombre que había estado distribuyendo drogas y extorsionando en un suburbio conocido como Milpa Alta, informó Infobae. Las autoridades arrestaron a un grupo de pandilleros en agosto que revelaron que habían estado recibiendo ayuda de los detectives de la policía.

La corrupción entre autoridades mexicanas es algo que se ha estado ventilando en años recientes y ha estado alcanzando los niveles mas altos.

Se espera que este año, los fiscales federales en la ciudad de Nueva York inicien el juicio por narcotráfico de Genaro García Luna, un hombre que se desempeñó como el oficial de policía de más alto rango en todo México. Como informó Breitbart Texas en 2019, las autoridades estadounidenses arrestaron a García Luna en Dallas por cargos de narcotráfico alegando que estaba ayudando al Cartel de Sinaloa y otras organizaciones criminales mientras se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública de México.

El tema de los policías mexicanos directamente involucrados en el narcotráfico no es nuevo. En 2019, las autoridades federales de USA arrestaron a Gabriel Garrido Isaías en Laredo, Texas, cuando intentaba cruzar un puente internacional conduciendo un vehículo con más de 80 libras de metanfetaminas. Según información difundida por el Departamento de Justicia de USA, en ese momento, Garrido era oficial de policía en la Ciudad de México. Los documentos judiciales revelaron que se declaró culpable de cargos federales de tráfico de drogas y recibió una sentencia de prisión de 8 años.

En años anteriores, las autoridades estadounidenses detuvieron, acusaron y condenaron a varios policías mexicanos por su participación en el narcotráfico y el crimen organizado. Algunos fueron detenidos en la frontera y en el interior del país, traficando drogas mientras que otros fueron extraditados después del hecho, reveló un informe de Univisión.

En octubre de 2018, las autoridades arrestaron a Miguel Ángel González Patrón, policía de la Policía de Ensenada, en Baja California, cuando supuestamente transportaba más de 50 libras de metanfetamina en un automóvil que conducía por la Carretera 5 entre los condados de Orange y San Diego.

Al momento del arresto, Gonzales, de 41 años, mostró sus credenciales de la policía mexicana tratando de persuadir a las autoridades para que lo liberaran alegando que eran colegas.

En 2018, un juez federal de USA en El Paso condenó al ex oficial de policía estatal de Chihuahua, Mario De La O López, alias “Flaco”, a 27 años de prisión por su papel en las operaciones de distribución de narcóticos del Cartel de Sinaloa, informó Breitbart Texas en ese momento. El expolicía fue uno de 24 principales operadores del Cártel de Sinaloa acusados en una acusación penal que incluyó a los principales jefes Joaquín “El Chapo” Guzmán y su socio Ismael “El Mayo” Zambada.

Mientras Zambada sigue prófugo, El Chapo cumple cadena perpetua en relación con su papel como líder del Cartel de Sinaloa.

Varios ex policías mexicanos se convirtieron en jefes de organizaciones criminales. El más destacado es Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien se mantiene prófugo. Otros ex policías mexicanos incluyen al ex lugarteniente del Cártel de Juárez, Vicente “Virrey” Carillo Fuentes, quien actualmente se encuentra en una cárcel mexicana y figura como ex oficial de policía en el sitio de la DEA; así como el fallecido Juan José “El Azul” Esparragoza Moreno, quien fue un ex policía federal mexicano y uno de los fundadores del cártel de Sinaloa

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “C.P.Mireles” de Tamaulipas.