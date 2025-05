Sicarios del CDN-Zetas Se Enfrentan Con Rivales en Estado Fronterizo y Huyen Antes Que Lleguen Autoridades

Sicarios de la facción Cártel del Noreste de Los Zetas perpetraron un ataque a gran escala contra un grupo rival cerca de una pequeña comunidad rural en el estado fronterizo de Nuevo León. El combate se prolongó durante más de una hora, involucrando varios vehículos blindados, armas de alto poder y explosivos. Para cuando las autoridades respondieron, los sicarios ya habían huido, llevándose al menos cinco cuerpos de sicarios caídos, pero dejando varias camionetas blindadas incendiadas.

Editor’s Note: Breitbart News Foundation traveled to Mexico City and the states of Tamaulipas, Coahuila, and Nuevo León to recruit citizen journalists willing to risk their lives and expose the cartels silencing their communities. The writers would face certain death at the hands of the various cartels that operate in those areas including the Gulf Cartel and Los Zetas if a pseudonym were not used. Breitbart News Foundation’s Cartel Chronicles are published in both English and their original Spanish. This article was written by “J.M. Martinez” from Coahuila.

