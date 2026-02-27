EXCLUSIVA: Así Opera La Estructura de Mando Del Grupo Terrorista CJNG

La organización terrorista Cártel Jalisco Nueva Generación ha establecido una estructura jerárquica que le permite controlar sus vastos territorios en todo México. Similar a cómo opera una gran empresa, esta estructura permitió a los altos mandos del cártel dirigir las operaciones diarias sin la supervisión constante de su líder supremo, el fallecido Rubén Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes.

Como informó Breitbart Texas, fuerzas militares mexicanas localizaron y abatieron al líder terrorista fugitivo el domingo durante un feroz tiroteo en el estado de Jalisco. Tras su muerte, las fuerzas del cártel sembraron el terror en todo México, incendiando edificios, estableciendo bloqueos y robando vehículos en una demostración de fuerza.

La muerte de El Mencho ha generado mucha incertidumbre sobre el destino de la organización criminal. Algunos analistas de inteligencia apuntan a posibles divisiones o luchas internas, mientras que otros apuntan a un incremento en violencia, ya que organizaciones rivales podrían intentar aprovecharse de la aparente debilidad del CJNG tras la pérdida de su líder supremo.

Breitbart Texas obtuvo una serie de documentos de inteligencia de la Marina de México y de fuerzas de seguridad estatales que revelaron cómo opera la estructura de poder del CJNG y cómo la organización lograba gestionar sus operaciones diarias. Fuentes de la Marina de México también señalaron que la estructura sigue vigente y que el cártel ha podido seguir utilizando el modelo actual por el momento, evitando así luchas internas.

Si bien El Mencho era el líder supremo, bajo su mando tenía tres jefes principales, conocidos como Tridentes, que dirigían la organización. Los Tridentes actuales han sido identificados como:

– Juan Carlos “El 3” Valencia, hijastro de El Mencho.

– Audias “El Jardinero” Flores.

– Hugo César “El Tuli” Macías Ureña, presunto yerno de El Mencho, quien también murió durante la redada del domingo.

Bajo el mando de los Tridentes, el CJNG cuenta con una serie de subjefes que controlan a sus líderes regionales, quienes a su vez controlan a los jefes de plaza. Los jefes de plaza se describen como los líderes del cártel en una ciudad específica.

Este modelo permite a la organización criminal tener una presencia dominante en numerosos estados de México. Si bien varios medios de comunicación afirman que Valencia ha asumido el liderazgo del CJNG, la información actual apunta a que la estructura Tridente se mantiene como una forma de prevenir el caos que se produce dentro de una estructura criminal si el líder principal es abatido.

Fuentes de inteligencia de la Marina de México revelaron a Breitbart Texas que se espera que un consejo de asesores, que incluye a un representante del brazo financiero del cártel, los Cuinis, decida sobre el próximo Tridente, quien reemplazará al fallecido Tuli. La información actual compartida con Breitbart Texas revela que es probable que el próximo Tridente sea Gonzalo “El Sapo” Mendoza Gaytán, miembro de alto rango del CJNG y anterior jefe de plaza en Puerto Vallarta.

Una fuente de alto nivel de la Armada de México reveló a Breitbart Texas que aunque existen varias figuras reconocidas del cártel con gran poder e influencia, los puestos de Tridente y subjefe son exclusivos para los miembros exclusivos del CJNG y no están disponibles para quienes provienen de otras organizaciones. El nivel más alto que un miembro que se unió de otro grupo puede alcanzar dentro del CJNG es el de jefe regional, lo que le otorga poder sobre varios jefes de plaza.

La regla se estableció para evitar que personas externas se infiltraran en la organización en los niveles más altos y luego se separaran, reveló la fuente de inteligencia. Esta regla impide que figuras conocidas que se unieron al CJNG, provenientes de organizaciones como Los Blancos de Troya, el Cártel del Golfo, Los Viagras y otras, se conviertan en Tridentes.

Según documentos de inteligencia de la Armada de México, el CJNG actualmente tiene células en los 32 estados de México, y cada una de ellas responde, en última instancia, a uno de los tres Tridentes.

Ildefonso Ortiz es un galardonado periodista de Breitbart News Foundation. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Brando Darby y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y en Facebook. Lo puedes contactar en Iortiz@breitbart.com.

Brandon Darby es el director general y editor en jefe de Breitbart Texas. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Ildefonso Ortiz y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y Facebook. Lo puedes contactar en bdarby@breitbart.com.

Breitbart News Foundation es una organización independiente sin fines de lucro. Todo el contenido que crea está disponible para licencia sin costo para cualquier editor legítimo con una amplia audiencia y que acepte los términos de la licencia. Para obtener información sobre licencias, comuníquese con: licensing@breitbartnewsfoundation.com