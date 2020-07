Autoridades Estatales Detienen a Narcoterrorista en Lista de Mas Buscados

PIEDRAS NEGRAS, Coahuila – Investigadores estatales arrestaron a un sicario del cartel que fue identificado por haber participado en un ataque terrorista de a gran escala donde murieron 23 personas cuando más de 150 miembros de los Zetas irrumpieron en un poblado e intentaron incendiar su ayuntamiento. El sicario había sido agregado a una lista conjunta de Los Más Buscados en ambos lados de la frontera, señalando a miembros clave del crimen organizados.

El arresto sucedió la semana pasada en Coahuila cuando agentes de la Fisacalia General de Justicia pudieron detener y acusar formalmente a Jorge Manuel “N” por cargos relacionados con el secuestro de un agente de la policía municipal durante un ataque terrorista en noviembre de 2019 en el pueblo de Villa Unión. Después del arresto, las autoridades trasladaron a Jorge Manuel a un centro de detención en Saltillo donde esperará juicio. El cargo es de naturaleza agravada ya que los documentos del caso señalan haber cometido el acto con el uso de violencia y en grupo de mas de dos, dijo el Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, en una declaración escrita a Breitbart Texas, donde confirma que las autoridades han arrestado y acusado a 11 sospechosos vinculados al ataque a Villa Unión.

Como informó Breitbart Texas en ese momento, el 30 de noviembre de 2019, un grupo de aproximadamente 150 sicarios de la facción Cartel del Noreste de Los Zetas utilizó una serie de caminos de terraceria para trasladarse desde la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo al pueblo rural de Villa Unión, donde dispararon contra la presidencia municipal, incendiaron vehículos policiales y comenzaron un tiroteo que se prolongó durante horas y que dejó al menos 17 sicarios muertos, cuatro policías muertos, dos bomberos muertos y varias otras víctimas heridas. Poco después del ataque, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que sicarios capturados habían revelado que el objetivo del ataque era difundir el miedo e intimidar a los residentes de Villa Unión.

En los meses posteriores al ataque, las autoridades conocieron más sobre el papel de Jorge Manuel (N) y lo agregaron a una lista de Los Más Buscados entre las autoridades estatales de Coahuila y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos llamada Se Busca. El sospechoso fue agregado como el fugitivo #5 en la lista. Como informó Breitbart Texas, la lista comenzó en el sur de Texas como una forma de compartir información sobre fugitivos en ambos lados de la frontera y desde entonces se ha replicado en otras regiones a lo largo de la frontera sur.

Se Busca Informacion! In coordination with Joint Task Force West, and officials from the Government of Mexico, we are seeking information on criminal targets who operate within our communities. #sebusca #USA #delriotx pic.twitter.com/WmMB9EZNsg

— Chief Patrol Agent Austin Skero (@USBPChiefDRT) July 13, 2020