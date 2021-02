GRAFICO EXCLUSIVA: Investigan Alianza Entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Línea

Las autoridades mexicanas están investigando el funcionamiento interno de una nueva alianza entre dos de los cárteles de la droga más violentos de México. La información confirmada a Breitbart Texas en exclusiva por altos funcionarios de seguridad en México señala a que el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Línea han unido sus fuerzas contra el Cártel de Sinaloa.

Breitbart Texas consultó con fuentes policiales federales mexicanas que revelaron que han tenido varias reuniones en los niveles más altos para investigar una alianza acordada entre los líderes de la facción La Línea del Cártel de Juárez y los lugartenientes clave del Cártel Jalisco Nueva Generación. El objetivo de la alianza es detener la expansión de parte de facciones del Cártel de Sinaloa que han estado incursionando en el estado fronterizo de Chihuahua poniendo en riesgo los intereses de La Línea. La información preliminar no especifica si la alianza dará lugar al envío de sicarios, armas o asistencia financiera de Jalisco al estado del norte, sin embargo, la información ha despertado preocupación entre los principales mandos policiales a nivel federal en México. La guerra territorial en Chihuahua ha resultado en más de 200 delitos de alto impacto desde principios de 2021.

En Chihuahua esta Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza que alguna vez fue conocida como la capital mundial de los homicidios, informó Breitbart Texas. Ese título se debe a la larga historia de disputas entre el Cártel de Juárez (La Línea) y el Cártel de Sinaloa por el control de los lucrativos corredores de narcotráfico de la región. De manera similar, el CJNG es considerado actualmente el mayor rival del Cártel de Sinaloa, ya que los dos luchan en todo México por el control territorial.

La semana pasada, un fuerte tiroteo entre una facción del Cártel de Sinaloa conocida como Gente Nueva, y La Línea, dejó una escena del crimen sangrienta que generó mucha controversia después de que sicarios de La Línea dejaran tres cabezas encima de una camioneta. La facción Gente Nueva está actualmente dirigida por Antonio Leonel “El 300” o “Bin Laden” Camacho Mendoza.



El tiroteo se llevó a cabo cerca de la localidad de Jiménez dejando al menos cinco sicarios muertos, varios vehículos rafagueados y miles de casquillos de munición en el piso. A raíz del tiroteo, miembros de La Línea filtraron un video donde se ve a un hombre armado cortando las cabezas de sus rivales caídos mientras corean el nombre de su organización criminal.

Ildefonso Ortiz is an award-winning journalist with Breitbart Texas. He co-founded Breitbart Texas’ Cartel Chronicles project with Brandon Darby and senior Breitbart management. You can follow him on Twitter and on Facebook. He can be contacted at Iortiz@breitbart.com.

Brandon Darby is the managing director and editor-in-chief of Breitbart Texas. He co-founded Breitbart Texas’ Cartel Chronicles project with Ildefonso Ortiz and senior Breitbart management. Follow him on Twitter and Facebook. He can be contacted at bdarby@breitbart.com.

Gerald “Tony” Aranda is a contributing writer for Breitbart Texas.