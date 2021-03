EXCLUSIVA: Migrantes Pagan 500 Dólares por Documentos Falsos de la ONU Para Viajar por México

Traficantes de personas vinculados a cárteles en México están vendiendo una serie de documentos falsos de las Naciones Unidas a migrantes que ingresan ilegalmente al país, en un intento de que viajen libremente a través del país y lleguen a la frontera de Estados Unidos.

Fuentes federales en México revelaron detalles exclusivos a Breitbart Texas de la actual investigación para desnenmascarar a los falsificadores de documentos. Por un costo de 300 a 500 dólares estadounidenses, “guías” o traficantes de personas ofrecen un paquete de documentos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y una identificación mexicana (CURP) que, según afirman, les otorgará un paso seguro por México, incluso si entraron ilegalmente al país.

Las autoridades se enteraron del caso a principios de este año cuando interceptaron a un grupo de 20 migrantes centroamericanos con esos documentos falsos en un puesto de control de inmigración en la ciudad de Galeana, en el estado fronterizo de Nuevo León, reveló una fuente policial a Breitbart Texas.

Cuando las autoridades migratorias mexicanas revisaron los documentos pudieron confirmar que eran falsos y solicitaron la ayuda de la Fiscalía General de México para investigar la procedencia de los documentos, revelaron las fuentes. Los migrantes dijeron a las autoridades que sus “guías” les habían vendido los documentos y afirmaron que creían que eran permisos de viaje legales. Los documentos presentan falsamente a los migrantes como refugiados por “razones humanitarias” y, de ser legítimos, les otorgarían un estatus legal para permanecer y viajar por México.

Desde ese descubrimiento inicial, los funcionarios de inmigración mexicanos han descubierto varios grupos de migrantes con los mismos documentos en varios puntos de control en todo el país, lo que llevó al Instituto Nacional de Migración a emitir una alerta sobre documentos y permisos falsos.

#Boletín| @INAMI_mx denunció ante @FGRMexico la posible falsificación de papelería y sellos de @AcnurMexico, usados por personas extranjeras que viajaban por de manera irregular para intentar llegar a la frontera con : https://t.co/Z8XPe0ovnM pic.twitter.com/MDgvoJgT8O — INM (@INAMI_mx) March 16, 2021

Además, las Naciones Unidas también han emitido su propia alerta de fraude advirtiendo a los migrantes que no cobran ni recopilan información bancaria a cambio de documentos humanitarios

