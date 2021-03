VIDEO: Migrante Finge Ejercitarse Tras Cruzar La Frontera

Un migrante no identificado pudo escabullirse con éxito ante las autoridades estadounidenses y correr hacia el centro de una ciudad fronteriza de Texas fingiendo estar haciendo ejercicio.

El caso tuvo lugar el martes por la tarde en la frontera entre Eagle Pass y la ciudad fronteriza mexicana de Piedras Negras, cuando un hombre cruzó las aguas poco profundas del Río Grande, se puso ropa deportiva y fingió estar haciendo calistenia y trote.

Las personas que cruzaron el puente internacional capturaron el incidente y se les puede escuchar reír ante la táctica única del migrante.

El lugar por donde cruzó el hombre está directamente entre los dos puentes internacionales de la ciudad y conduce a un campo de golf a orillas del Río Grande. El hombre pudo caminar a través del río y correr hacia el centro de Eagle Pass sin ser detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos o autoridades locales.

Como la mayor parte del área fronteriza entre Eagle Pass y Piedras Negras, el lugar por donde cruzó el hombre no tiene vallas fronterizas, un problema que ha plagado a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos durante décadas.

