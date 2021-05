Político Dice Ser Detenido Por Sicarios en Carretera Mexicana … Eran Partidarios

Un importante político mexicano provocó mucha controversia después de que afirmo redes sociales que un grupo de sicarios con rifles lo detuvo mientras él y otros políticos conducían por una carretera fronteriza. Una serie de videos y fotografías que se publicaron poco después, parecieron refutar la afirmación al revelar que los sicarios eran de hecho simpatizantes que vitoreaban.

Mario Delgado, un líder nacional del partido MORENA de México, acudió a las redes sociales esta semana para afirmar que él, junto con varios otros políticos, había estado viajando desde la ciudad fronteriza de Matamoros a Reynosa cuando un grupo de sicarios con rifles abordo de una camioneta les llego por un lado, los obligó a detenerse y los amenazó. Delgado dijo en un video donde dijo que él y otras personas que iban con él no resultaron heridos durante el encuentro y trató de resaltar la violencia fronteriza en Tamaulipas, un estado bajo el control del Partido Acción Nacional (PAN). MORENA es el partido fundado por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En respuesta a las afirmaciones del político, el gobierno de Tamaulipas envió un comunicado en el que afirman que el encuentro tuvo lugar en Matamoros, una ciudad encabezada por un alcalde de MORENA y solicitando a Delgado que presente una denuncia a las autoridades estatales. El comunicado también reveló que el gobernador de Tamaulipas había hablado con la Secretaría de Gobernación para revelar que los individuos en la camioneta que menciona Delgado en el video, no estaban armados. Los simpatizantes de Delgado continuaron afirmando que si habia armas en el en cuentro.

No tiene nada de extraño que @lopezdoriga hable de montaje y no vea las armas de los hombres que interceptaron a @mario_delgado.No vio el fraude del 2006,menos los crímenes atroces de Calderón.Tampoco la corrupción de Peña.Cerró los ojos ante Ayotzinapa. Ve solo lo que le ordenan pic.twitter.com/XdK1xKeJr8

— epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) May 29, 2021