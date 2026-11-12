EXCLUSIVA: Maquinaria de Propaganda del CDG, Al Descubierto

El Cártel del Golfo ha iniciado, una vez más, una campaña de propaganda con el objetivo de presionar al gobierno de México para que detenga sus operaciones de seguridad. Como parte de esta estrategia, la organización criminal utiliza a mujeres y niños, obligándolos a participar en protestas organizadas, mientras medios de comunicación corruptos y páginas en redes sociales promueven una narrativa coordinada que denuncia una supuesta brutalidad policial contra personas inocentes.

Esta semana, el Cártel del Golfo organizó una protesta frente al edificio municipal de Camargo, en la que mujeres y niños encabezaron la manifestación exigiendo que las autoridades abandonaran la zona. Camargo, situada justo al sur de Rio Grande City, es un conocido corredor utilizado por el Cártel del Golfo para el tráfico de drogas y de personas.

Durante la protesta, miembros del Cártel del Golfo se escudaron tras mujeres y niños para derribar la puerta del edificio e intentar prenderle fuego.

Un día antes de la manifestación, la policía estatal de Tamaulipas incautó pancartas y sobres con dinero en efectivo, destinados a financiar la protesta en Camargo. A pesar de esta incautación, la manifestación se llevó a cabo tal como estaba planeada.

Estas protestas surgen en un momento en el que el Cártel del Golfo ha visto reducidos sus ingresos debido al endurecimiento de las medidas de seguridad fronteriza por parte de Estados Unidos. Estas acciones han dificultado el traslado de drogas y migrantes hacia el norte. Además, el gobierno estadounidense ha presionado a México para que tome medidas contra el Cártel del Golfo y otras organizaciones criminales.

Propaganda del Cártel

Breitbart Texas obtuvo fotografías e información exclusivas que revelan que miembros del Cártel del Golfo se reunieron con un periodista local —quien administra varias páginas en redes sociales— y le dieron instrucciones para cubrir las protestas y difundir la narrativa de abusos policiales.

Según confirmaron fuentes de las fuerzas de seguridad federales de México a Breitbart News Foundation, el periodista en cuestión es Juan José Mejorado Gómez. A través de sus plataformas, Mejorado Gómez ha estado difundiendo historias sobre supuestos abusos policiales con el fin de presionar al gobierno mexicano para que cese sus operaciones.

Esta estrategia ya ha sido utilizada anteriormente por organizaciones criminales. Uno de los casos más conocidos es el de Raymundo Ramos, un hombre que coordinaba el aparato de propaganda de la facción del Cártel del Noreste —vinculada a Los Zetas— mientras se hacía pasar por activista de derechos humanos. Durante años, Ramos fabricó relatos falsos sobre abusos policiales, logrando captar la atención de medios de comunicación internacionales.

Breitbart Texas dedicó años a desenmascarar a Ramos, mientras diversos medios internacionales lo defendían y daban eco a sus denuncias. Sin embargo, en abril, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló abiertamente a Ramos como miembro de Los Zetas, confirmando así todo lo que Breitbart Texas había reportado.

Ildefonso Ortiz es un galardonado periodista de Breitbart News Foundation. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Brando Darby y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y en Facebook. Lo puedes contactar en Iortiz@breitbart.com.

Brandon Darby es el director general y editor en jefe de Breitbart Texas. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Ildefonso Ortiz y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y Facebook. Lo puedes contactar en bdarby@breitbart.com.

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