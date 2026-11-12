Fotos: Policía Mexicana Escolta Caravana Migrante Hacia Frontera de USA

El gobierno de México ha comenzado a brindar escolta policial a la caravana de migrantes que se dirige a Estados Unidos, permitiéndoles además pernoctar en auditorios municipales mientras el grupo —cada vez más numeroso— avanza hacia la Ciudad de México y, finalmente, hacia la frontera estadounidense.

Breitbart News Foundation ha podido confirmar la presencia de vehículos policiales escoltando a los migrantes a lo largo de sus trayectos diarios; una medida que no se implementaba cuando la caravana comenzó su recorrido. Esta caravana, denominada (Dios Con Nosotros), es la tercera en atravesar México y la primera que parte tras los resultados de las elecciones de noviembre, en las que el Partido Demócrata obtuvo la mayoría de los escaños en disputa.

A diferencia de caravanas anteriores, en las que el apoyo del gobierno mexicano no era evidente ni notorio, este grupo cuenta ahora con escolta abierta de las fuerzas policiales mexicanas durante su trayecto. Asimismo, se les está facilitando alojamiento en diversos auditorios municipales y otros recintos amplios en el sur de México, a medida que el grupo —compuesto por entre 800 y 1000 personas— continúa su camino.

Al igual que en ocasiones anteriores, se espera que el grupo avance a pie hasta la Ciudad de México, punto donde las caravanas previas solían disolverse, ya que los migrantes buscan diversos medios de transporte para llegar a la frontera con Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos ha manifestado explícitamente, a través de mensajes en redes sociales, que no se permitirá el ingreso de estas personas al país, subrayando que los resultados electorales no han modificado la política ni la legislación migratoria. Según diversas publicaciones de la Embajada de Estados Unidos en México, no existe una vía legal para que la mayoría de los integrantes de la caravana puedan entrar a Estados Unidos y obtener un estatus legal.

Ildefonso Ortiz es un galardonado periodista de Breitbart News Foundation. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Brando Darby y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y en Facebook. Lo puedes contactar en Iortiz@breitbart.com.

Brandon Darby es el director general y editor en jefe de Breitbart Texas. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Ildefonso Ortiz y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y Facebook. Lo puedes contactar en bdarby@breitbart.com.

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