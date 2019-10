XFL Draft: Dozens of Familiar Faces, Names Enter the New League

The XFL Draft is on as the new football league looks to pick up around 400 players out of 1,000 prospects this week.

Eight teams are looking to bring on about 50 players each with a 2019 Draft that will run through five phases.

The new league will first look to draft quarterbacks and skill-position players. Next comes a phase for offensive line players, followed by the defensive front seven phase, a phase for the defensive backfield, and then an open phase for the remaining players.

The league is also using a “snake” format, meaning that the selection order reverses after every round. The teams have 90 seconds for each pick.

The eight teams are vying for players. Including the Washington DC Defenders, the Houston Roughnecks, the New York Guardians, the Dallas Renegades, the Tampa Bay Vipers, the St. Louis BattlehHawks, the Seattle Dragons, and the Los Angeles Wildcats.

XFL players are set to make an average salary of $55,000 a season.

With Tuesday’s first three phases, 240 players were drafted.

DC Defenders

Skill positions

Cardale Jones, QB, Ohio State

1. Rashard Davis, WR, James Madison (Pick No. 1)

2. Tre McBride, WR, Wiliam & Mary (16)

3. Jhurell Pressley, RB, New Mexico (17)

4. DeAndre Thompkins, WR, Penn State (32)

5. Khari Lee, TE, Bowie State (33)

6. Orson Charles, TE, Georgia (48)

7. Donnel Pumphrey, RB, San Diego State (49)

8. Max McCaffrey, WR, Duke (64)

9. Tyree Jackson, QB, Buffalo (65)

10. Adrien Robinson, TE, Cincinnati (80)

Offensive line

1. Kyle Murphy, T, Stanford (8)

2. Lorgan Tulley-Tillman, T, Michigan (9)

3. De’Ondre Wesley, T, BYU, (24)

4. Jon Toth, C, Kentucky (25)

5. Rishard Cook, G, UAB (40)

6. Chris Brown, G, USC (41)

7. Toby Weathersby, T, LSU (56)

8. James O’Hagan, C, Buffalo (57)

9. Chase Farris, G, Ohio State (72)

10. Casey Tucker, T, Arizona State (73)

Front seven

1. James Vaughters, LB, Stanford (5)

2. Charles Harris, DE, Buffalo (12)

3. Elijah Qualls, DT, Washington (21)

4. Scooby Wright, LB, Arizona (28)

5. Tracy Sprinkle, DE, Ohio State (37)

6. Jameer Thurman, LB, Indiana State (44)

7. Sam Montgomery, DE, LSU (53)

8. Jonathan Celestin, LB, Minnesota (60)

9. KeShun Freeman, DE, Georgia Tech (69)

10. Daryle Barnfield, DT, Brown (76)

Houston Roughnecks

Skill positions

Phillip Walker, QB, Temple

1. Connor Cook, QB, Michigan State (2)

2. Kahlil Lews, WR, Cincinnati (15)

3. Sammie Coates, WR, Auburn (18)

4. Kyle Hicks, RB, TCU (31)

5. Deontez Alexander, WR, Franklin College (34)

6. Cam Phillips, WR, Virginia Tech (47)

7. Jalen Saunders, WR, Oklahoma (50)

8. Devin Gray, WR, Cincinnati (63)

9. Andre Williams, RB, Boston College (66)

10. Nick Holley, RB, Kent State (79)

Offensive line

1. Cornelius Edison, T, Portland State (7)

2. Terry Poole, T, San Diego State (10)

3. Avery Gennesy, T, Texas A&M (23)

4. Demetrius Rhaney, C, Tennessee State (26)

5. Marquez Tucker, G, Southern Utah (39)

6. Gerhard de Beer, T, Arizona (42)

7. Patrick Lewis, C, Texas A&M (55)

8. Ryan Anderson, C, Wake Forest (58)

9. Marcus Applefield, T, Virginia (71)

10. Tayo Fabuluje, T, TCU (74)

Front seven

1. Trenton Thompson, DT, Georgia (6)

2. Corey Crawford, DE, Clemson (11)

3. Edmond Robinson, LB, Newberry (22)

4. Davis Tull, DT, Chattanooga (27)

5. Olive Sagapolu, DT, Wisconsin (38)

6. Beniquez Brown, LB, Mississippi State (43)

7. Andrew Jackson, LB, Western Kentucky (54)

8. DeMarquis Gates, LB, Ole Miss (59)

9. Caushaud Lyons, DT, Tusculum (70)

10. Drew Lewis, LB, Colorado (75)

New York Guardians

Skill positions

Matt McGloin, QB, Penn State

1. DeAngelo Yancey, WR, Purdue (3)

2. Mekale McKay, WR, Cincinnati (14)

3. Tanner Gentry, WR, Wyoming (19)

4. Tim Cook, RB, Oregon State (30)

5. Demarcus Ayers, WR, Houston (35)

6. EJ Bibbs, TE, Iowa State (46)

7. Keith Towbridge, TE, Louisville (51)

8. Justin Stockton, RB, Texas Tech (62)

9. Darius Victor, RB, Towson (67)

10. Marquise Williams, QB, North Carolina (78)

Offensive line

1. Jarron Jones, T, Notre Dame (6)

2. Cyrus Kouandjio, T, Alabama (11)

3. Parker Collins, C, Appalachian State (22)

4. Anthony Coyle, G, Fordham (27)

5. Zac Kerin, G, Toledo (38)

6. Brian Fineanganofo, T, Idaho State (43)

7. John Kling, T, Buffalo (54)

8. Ian Silberman, G, Boston College (59)

9. Nate Theaker, T, Wayne State (70)

10. Arie Kouandjio, G, Alabama (75)

Front seven

1. Ben Heeney, LB, Kansas (7)

2. Joey Mbu, DT, Houston (10)

3. Austin Larkin, DE, Purdue (23)

4. TJ Barnes, DT, Georgia Tech (26)

5. Nick DeLuca, LB, North Dakota State (39)

6. D’Juan Hines, LB, Houston (42)

7. Jarrell Owens, DE, Oklahoma State (55)

8. Cavon Walker, DT, Maryland (58)

9. Garrison Smith, DT, Georgia (71)

10. Rykeem Yates, DE, Nevada (74)

Dallas Renegades

Skill positions

Landry Jones, QB, Okahoma

1. Jeff Badet, WR, Oklhaoma (4)

2. TommyLee Lewis, WR, Northern Illinois (13)

3. Cameron Artis-Payne, RB, Auburn (20)

4. Stacy Coley, WR, Miami (29)

5. Sean Price, TE, South Florida (36)

6. Kelvin McKnight, WR, Samford (45)

7. Philip Nelson, QB, East Carolina (52)

8. Lance Dunbar, RB, North Texas (61)

9. Donald Parham, TE, Stetson (68)

10. Dimitri Flowers, RB, Oklahoma (77)

Offensive line

1. Willie Beavers, T, Western Michigan (5)

2. Pace Murphy, T, Northwestern State (12)

3. Maurquice Skakir, G, MTSU (21)

4. Darius James, T, Auburn (28)

5. Alex Balducci, C, Oregon (37)

6. Josh Allen, G, UL-Monroe (44)

7. Adam Bisnowaty, T, Pitt (53)

8. Salesi Uhatafe, G, Utah (60)

9. John Keenoy, G, Western Michigan (69)

10. Justin Evans, T, South Carolina State (76)

Front seven

1. Hau’oli Kikaha, DE, Washington (8)

2. Sealver Siliga, DT, Utah (9)

3. Wilson Craig, DT, Richmond (24)

4. Ray Ray Davison, LB, Cal (25)

5. Greer Martini, LB, Notre Dame (40)

6. Gelen Robinson, DT, Purdue (41)

7. Frank Alexander, DE, Oklahoma (56)

8. Jonathan Massaquoi, LB, Troy (57)

9. Tegray Scales, LB, Indiana (72)

10. Izaah Lunsford, DT, Bowling Green (73)

Tampa Bay Vipers

Skill positions

Aaron Murray, QB, Georgia

1. Nick Truesdell, TE, Grand Rapids C.C. (5)

2. Seantavius Jones, WR, Valdosta State (12)

3. De’Veon Smith, RB, Michigan (21)

4. Jalen Toliver, WR, Arkansas-Monticello (28)

5. Quinton Flowers, RB, South Florida (37)

6. Cole Wick, TE, Incarnate Word (44)

7. Rannell Hall, WR, UCF (53)

8. Reece Horn, WR, Indianapolis (60)

9. Taylor Cornelius, QB, Oklahoma State (69)

10. Alonzo Moore, WR, Nebraska (76)

Offensive line

1. Jordan McCray, C, UCF (4)

2. Martez Ivey, T, Florida (13)

3. Isaiah Williams, G, Akron (20)

4. Andrew Tiller, G, Syracuse (29)

5. Tre Jackson, G, Florida (36)

6. Christian Morris, T, Ole Miss (45)

7. Tony Adams, G, N.C. State (52)

8. Daronte Bouldin, G, Ole Miss (61)

9. Marquis Lucas, G, West Virginia (68)

10. William Campbell, G, Michigan (77)

Front seven

1. Obum, Gwacham, DE, Oregon State (1)

2. Deiontrez Mount, DE, Louisville (16)

3. Ricky Walker, DT, Virginia Tech (17)

4. Reggie Northrop, LB, Florida State (32)

5. Josh Banks, DT, Wake Forest (33)

6. Emanuel Beal, LB, Oklahoma (48)

7. Lucas Wacha, LB, Wyoming (49)

8. Anthony Stubbs, LB, Prairie View A&M (64)

9. Jason Niell, DE, UTSA (65)

10. Devin Taylor, DE, South Carolina (80)

St. Louis BattleHawks

Skill positions

Jordan Ta’amu, QB, Ole Miss

1. Christine Michel, RB, Texas A&M (6)

2. Brogan Roback, QB, Eastern Michigan (11)

3. De’Mornay Pierson-El, WR, Nebraska (22)

4. L’Damian Washington, WR, Missouri (27)

5. Wes Saxton, TE, South Alabama (38)

6. Marcus Lucas, WR, Missouri (43)

7. Matt Jones, RB, Florida (54)

8. Ishmael Hyman, WR, James Madison (59)

9. Alonzo Russell, WR, Toledo (70)

10. Jordan Lasley, WR, UCLA (75)

Offensive line

1. Matt McCants, T, UAB (3)

2. Brian Folkerts, G, Washburn (14)

3. Dallas Thomas, G, Tennessee (19)

4. Kent Perkins, T, Texas (30)

5. Jake Campos, G, Iowa State (35)

6. Tyler Gauthier, C, Miami (46)

7. Blake Muir, G, Baylor (51)

8. James Murray, C, Holy Cross (62)

9. Juwann Bushell-Beatty, Michigan (67)

10. Dejon Allen, G, Hawaii (78)

Front seven

1. Casey Sayles, DT, Ohio (2)

2. Terence Garvin, LB, West Virginia (15)

3. Andrew Ankrah, DE, James Madison (18)

4. Jamell Garcia-Williams, DE, UAB (31)

5. Channing Ward, DT, Ole Miss (34)

6. Khyri Thornton, DT, Southern Miss (47)

7. Gimel President, DE, Illinois (50)

8. Marcus Hardison, DT, Arizona State (63)

9. Nicholas Grigsby, LB, Pitt (66)

10. Corbin Kaufisi, DE, BYU (79)

Seattle Dragons

Skill positions

Brandon Silvers, QB, Troy

1. Trey Williams, RB, Texas A&M (7)

2. Kenneth Farrow, RB, Houston (10)

3. Fred Ross, WR, Mississippi State (23)

4. Jace Amaro, TE, Texas Tech (26)

5. Keenan Reynolds, WR, Navy (39)

6. Evan Rodriguez, TE, Temple (42)

7. Kasen Williams, WR, Washington (55)

8. John Santiago, WR, South Dakota (58)

9. Cam Clear, TE, Texas A&M (71)

10. Malachi Jones, WR, Appalachian State (74)

Offensive line

1. Isaiah Battle, T, Clemson (2)

2. Venzell Boulware, G, Tennessee (15)

3. Dillon Day, C, Mississippi State (18)

4. Cyril Richardson, G, Baylor (31)

5. Quinterrius Eatmon, T, Florida (34)

6. Michael Dunn, T, Maryland (47)

7. Kirk Barron, C, Purdue (50)

8. Jordan Rose, T, Idaho (63)

9. Robert Myers, G, Tennessee State (66)

10. Craig McCorkle, T, Cailfornia, Pa. (79)

Front seven

1. Stansly Mosponga, DE, TCU (3)

2. Nick Temple, LB, Cincinnati (14)

3. Will Sutton, DT, Arizona State (19)

4. Tenny Palepoi, DE, Utah (30)

5. Jacquies Smith, DE, Missouri (35)

6. Steven Johnson, LB, Kansas (46)

7. Taniela Topou, DT, Washington (51)

8. Danny Ezechukwu, DE, Purdue (62)

9. Pasoni Tasini, DT, Utah (67)

10. Praise Martin-Oguike, DE Temple (78)

Los Angeles Wildcats

Skill positions

Luis Perez, QB, Texas A&M-Commerce

1. Elijah Hood, RB, North Carolina (8)

2. Rashad Ross, WR, Arizona State (9)

3. Nelson Spruce, WR, Colorado (24)

4. Brandon Barnes, TE, Alabama State (25)

5. Larry Rose, RB, New Mexico State (40)

6. KD Cannon, WR, Baylor (41)

7. Martez Carter, RB, Grambling State (56)

8. Keyarris Garrett, WR, Tulsa (57)

9. Scott Orndoff, TE, Pitt (72)

10. Donteaa Dye, WR, Heidelberg (73)

Offensive line

1. Storm Norton, T, Toledo (1)

2. Fred Laurina, G, Oregon State (16)

3. Ryan Pope, T, San Diego State (17)

4. Jaelin Robinson, T, Temple (32)

5. Damien Mama, G, USC (33)

6. Nico Siragusa, G, San Diego State (48)

7. Ryan Cummings, G, Wyoming (49)

8. Lene Maiava, T, Arizona (64)

9. Tyler Roemer, T, San Diego State (65)

10. Anthony Morris, T, Tennessee State (80)

Front seven

1. Anthony Johnson, DT, LSU (4)

2. Eric Pinkins, LB, San Diego State (13)

3. Latarius Brady, DT, Memphis (20)

4. Willie Mays, DE, Tiffin (29)

5. Tre’ Williams, LB, Auburn (36)

6. Leon Orr, DT, Florida (45)

7. Reggie Howard, DT, Toledo (52)

8. Corey Vereen, DE, Tennessee (61)

9. Adrian Hubbard, DE, Alabama (68)

10. Owen Roberts, DT, San Jose State (77)

