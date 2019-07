Cartel Mexicano Aterroriza a Aguacateros Michoacanos

URUAPAN, Michoacán – Los agricultores de aguacate en el estado costero de Michoacán viven en aterrorizados mientras que el cartel dominante en la región continua una ola de extorsiones y secuestros donde las victimas rara vez regresan con vida.

Los aguacates se han convertido en un producto muy popular en los Estado Unidos, ganando el apodo de “Oro Verde”. Aproximadamente el 60 por ciento de los aguacates exportados por México provienen de Michoacán, principalmente la región alrededor de Uruapan.

Durante años, las células de la Nueva Familia Michoacana, una facción de Los Viagras, dirigida por Rodolfo Santana Sierra, han estado extorsionando a los productores de aguacate y, en ocasiones, secuestrándolos a ellos o a sus familiares para cobrarles millones como rescate. Rodolfo es hermano del jefe principal de Los Viagras, Nicolás “El Gordo” Sierra Santana, quien, como informó Breitbart News, ha declarado públicamente que el gobernador de Michoacán le pagó los votos durante su elección.

Tan solo en junio, Los Viagras han secuestrado a siete agricultores y en julio han secuestrado a otros tres. Varios de los agricultores han sido asesinados por Los Viagras a pesar de que se pagaron los rescates. Esta semana, un agricultor murió en una operación de rescate fallida donde también murió un oficial de policía. Luego del fracaso del gobierno mexicano en no poder brindar protección a los productores de aguacate, algunos agricultores están recurriendo a los rivales de Los Viagras, Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y pidiendo protección.

Breitbart News habló con Arquímedes Bucio, un agricultor de aguacates que se vio obligado a abandonar Michoacán después de que Los Viagras secuestraron a su hijo y mataron a hermano. Con la ayuda de las Naciones Unidas, Bucio pudo solicitar asilo fuera de México. El caso comenzó en 2017, cuando uno de los jefes de Los Viagras, conocido como Barba Roja, secuestró a su hijo. El agricultor se vio obligado a pagar $ 2 millones de pesos (más de $ 100,000 USD) por la liberación del niño.

Apenas dos meses después, Los Viagras secuestraron a su hermano, sin embargo, la familia no pudo pagar el rescate completo y logró pagar $ 500,000 pesos ($ 25,000 USD). No se supo más de la víctima. En 2018, la familia trató de huir de Michoacán al estado de Querétaro, sin embargo, los miembros del crimen organizado continuaron acosándolos. Fue entonces cuando Bucio fue a la Ciudad de México y pidió ayuda en la ONU, que los ayudó a buscar asilo fuera de México. Desde su partida, Los Viagras han saqueado su granja, robado maquinaria y matado a varios de sus empleados. Las denuncias puestas con el gobierno Michoacano no han servido.