Los Zetas Afirman en Video que No Atacan a Civiles en Ciudad Fronteriza Tras Días de Balaceras

Una de las organizaciones criminales más violentas, que ha sido vinculada a miles de desapariciones forzadas en México, ha hecho un video en el que afirman que no atacan a civiles y piden a la comunidad que continúe con su vida diaria. El video llega en un momento en que existe una intensa presión del gobierno de los Estados Unidos para no solo para etiquetar a los cárteles hiperviolentos como grupos terroristas, sino para erradicarlos.

En el video, que fue publicado esta semana por la facción Cártel Del Noreste de Los Zetas, un pistolero enmascarado se para frente a la cámara rodeado de varios pistoleros más y transmite un mensaje en español. En el mensaje, afirma que la organización criminal no ataca a civiles y que no están detrás de ninguna amenaza contra las fuerzas federales estadounidenses o mexicanas.

El video llega poco después de que pistoleros del CDN-Los Zetas tuvieran una serie de tiroteos a gran escala a principios de esta semana con el ejército mexicano en las calles de Nuevo Laredo. Aunque sólo cuatro pistoleros murieron en esos enfrentamientos, la intensidad de los tiroteos causó pánico generalizado y los funcionarios de la ciudad pidieron al público que se quedara en casa hasta que terminara la violencia.

Los tiroteos estuvieron relacionados con el arresto del comandante regional Ricardo González Sauceda, también conocido como Mando R o Ricky. El lunes, el principal jefe de seguridad de México, Omar García Harfuch, anunció su arresto alegando que estaba en la cima de la dirección del CDN-Los Zetas, cuando en realidad es sólo un comandante regional. A raíz del arresto, numerosos mensajes en las redes sociales comenzaron a circular por todo Nuevo Laredo advirtiendo al público de que la ciudad iba a ser puesta en toque de queda, ya que el CDN-Los Zetas llevaría a cabo ataques contra el ejército de México y también atacarían a funcionarios federales estadounidenses y mexicanos.

Como informó Breitbart Texas, el arresto de Mando R se produjo momentos después de que el presidente estadounidense Donald J. Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum mantuvieran una llamada telefónica sobre posponer una serie de aranceles punitivos contra México por no hacer lo suficiente para detener los cárteles de la droga y el tráfico de personas.

Ildefonso Ortiz es un galardonado periodista de Breitbart News Foundation. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Brando Darby y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y en Facebook. Lo puedes contactar en Iortiz@breitbart.com.

Brandon Darby es el director general y editor en jefe de Breitbart Texas. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Ildefonso Ortiz y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y Facebook. Lo puedes contactar en bdarby@breitbart.com.

