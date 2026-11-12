Cook, McCaffrey lead Week 10 fantasy football running back rankings

Nov. 12 (UPI) — James Cook and Christian McCaffrey lead my Top-50 fantasy football running back rankings for Week 10.
Jahmyr Gibbs, Bijan Robinson and Kyren Williams also are inside the Top 5 of my rankings, which are listed below. Kenneth Walker, Chuba Hubbard, Derrick Henry, Jonathan Taylor and Bhayshul Tuten are inside my Top 10.
Players from the Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles and Tampa Bay Buccaneers, who are on bye, should be benched — or dropped in some cases.
My Week 10 waiver wire/free agent targets can be found here. My Week 10 wide receiver rankings also are available.
Week 10 running back rankings
1. James Cook, Buffalo Bills at NYJ
2. Christian McCaffrey, San Francisco 49ers at DAL
3. Jahmyr Gibbs, Detroit Lions vs. NE
4. Bijan Robinson, Atlanta Falcons vs. KC
5. Kyren Williams, Los Angeles Rams at ARI
6. Kenneth Walker, Kansas City Chiefs at ATL
7. Chuba Hubbard, Carolina Panthers at NO
8. Derrick Henry, Baltimore Ravens vs. LAC
9. Jonathan Taylor, Indianapolis Colts vs. MIA
10. Bhayshul Tuten, Jacksonville Jaguars at TEN
11. Jaylen Warren, Pittsburgh Steelers at CIN
12. Javonte Williams, Dallas Cowboys vs. SF
13. Ollie Gordon II, Miami Dolphins at IND
14. Tony Pollard, Tennessee Titans vs. JAX
15. Jadarian Price, Seattle Seahawks at LV
16. Chase Brown, Cincinnati Bengals vs. PIT
17. Zach Charbonnet, Seattle Seahawks at LV
18. Audric Estime, New Orleans Saints vs. CAR
19. Breece Hall, New York Jets vs. BUF
20. Cam Skattebo, New York Giants vs. WAS
21. Woody Marks, Houston Texans at CLE
22. Braelon Allen, New York Jets vs. BUF
23. Jordan Mason, Minnesota Vikings at GB
24. Rachaad White, Washington Commanders at NYG
25. Ashton Jeanty, Las Vegas Raiders vs. SEA
26. Tyler Allgeier, Arizona Cardinals vs. LAR
27. Corey Kiner, New England Patriots at DET
28. Rico Dowdle, Pittsburgh Steelers at CIN
29. Quinshon Judkins, Cleveland Browns vs. HOU
30. Kaleb Johnson, Green Bay Packers vs. MIN
31. Alvin Kamara, New Orleans Saints vs. CAR
32. Omarion Hampton, Los Angeles Chargers at BAL
33. Chris Rodriguez, Jacksonville Jaguars at TEN
34. Justice Hill, Baltimore Ravens vs. LAC
35. Aaron Jones, Minnesota Vikings at GB
36. Austin Ekeler, Washington Commanders at NYG
37. Kaelon Black, San Francisco 49ers at DAL
38. Devin Singletary, New York Giants vs. WAS
39. Dylan Sampson, Cleveland Browns vs. HOU
40. Emmett Johnson, Kansas City Chiefs at ATL
41. Blake Corum, Los Angeles Rams at ARI
42. Seth McGowan, Indianapolis Colts vs. MIA
43. Sione Vaki, Detroit Lions vs. NE
44. Kimani Vidal, Los Angeles Chargers at BAL
45. Samaje Perine, Cincinnati Bengals vs. PIT
46. Marshawn Lloyd, Green Bay Packers vs. MIN
47. Mike Washington Jr., Las Vegas Raiders vs. SEA
48. Keaton Mitchell, Los Angeles Chargers at BAL
49. Ty Johnson, Buffalo Bills at NYJ
50. Bam Knight, Arizona Cardinals vs. LAR
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