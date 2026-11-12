Cook, McCaffrey lead Week 10 fantasy football running back rankings

Cook, McCaffrey lead Week 10 fantasy football running back rankings
UPI
UPI

Nov. 12 (UPI) — James Cook and Christian McCaffrey lead my Top-50 fantasy football running back rankings for Week 10.

Jahmyr Gibbs, Bijan Robinson and Kyren Williams also are inside the Top 5 of my rankings, which are listed below. Kenneth Walker, Chuba Hubbard, Derrick Henry, Jonathan Taylor and Bhayshul Tuten are inside my Top 10.

Players from the Chicago Bears, Denver Broncos, Philadelphia Eagles and Tampa Bay Buccaneers, who are on bye, should be benched — or dropped in some cases.

My Week 10 waiver wire/free agent targets can be found here. My Week 10 wide receiver rankings also are available.

Week 10 running back rankings

1. James Cook, Buffalo Bills at NYJ

2. Christian McCaffrey, San Francisco 49ers at DAL

3. Jahmyr Gibbs, Detroit Lions vs. NE

4. Bijan Robinson, Atlanta Falcons vs. KC

5. Kyren Williams, Los Angeles Rams at ARI

6. Kenneth Walker, Kansas City Chiefs at ATL

7. Chuba Hubbard, Carolina Panthers at NO

8. Derrick Henry, Baltimore Ravens vs. LAC

9. Jonathan Taylor, Indianapolis Colts vs. MIA

10. Bhayshul Tuten, Jacksonville Jaguars at TEN

11. Jaylen Warren, Pittsburgh Steelers at CIN

12. Javonte Williams, Dallas Cowboys vs. SF

13. Ollie Gordon II, Miami Dolphins at IND

14. Tony Pollard, Tennessee Titans vs. JAX

15. Jadarian Price, Seattle Seahawks at LV

16. Chase Brown, Cincinnati Bengals vs. PIT

17. Zach Charbonnet, Seattle Seahawks at LV

18. Audric Estime, New Orleans Saints vs. CAR

19. Breece Hall, New York Jets vs. BUF

20. Cam Skattebo, New York Giants vs. WAS

21. Woody Marks, Houston Texans at CLE

22. Braelon Allen, New York Jets vs. BUF

23. Jordan Mason, Minnesota Vikings at GB

24. Rachaad White, Washington Commanders at NYG

25. Ashton Jeanty, Las Vegas Raiders vs. SEA

26. Tyler Allgeier, Arizona Cardinals vs. LAR

27. Corey Kiner, New England Patriots at DET

28. Rico Dowdle, Pittsburgh Steelers at CIN

29. Quinshon Judkins, Cleveland Browns vs. HOU

30. Kaleb Johnson, Green Bay Packers vs. MIN

31. Alvin Kamara, New Orleans Saints vs. CAR

32. Omarion Hampton, Los Angeles Chargers at BAL

33. Chris Rodriguez, Jacksonville Jaguars at TEN

34. Justice Hill, Baltimore Ravens vs. LAC

35. Aaron Jones, Minnesota Vikings at GB

36. Austin Ekeler, Washington Commanders at NYG

37. Kaelon Black, San Francisco 49ers at DAL

38. Devin Singletary, New York Giants vs. WAS

39. Dylan Sampson, Cleveland Browns vs. HOU

40. Emmett Johnson, Kansas City Chiefs at ATL

41. Blake Corum, Los Angeles Rams at ARI

42. Seth McGowan, Indianapolis Colts vs. MIA

43. Sione Vaki, Detroit Lions vs. NE

44. Kimani Vidal, Los Angeles Chargers at BAL

45. Samaje Perine, Cincinnati Bengals vs. PIT

46. Marshawn Lloyd, Green Bay Packers vs. MIN

47. Mike Washington Jr., Las Vegas Raiders vs. SEA

48. Keaton Mitchell, Los Angeles Chargers at BAL

49. Ty Johnson, Buffalo Bills at NYJ

50. Bam Knight, Arizona Cardinals vs. LAR

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