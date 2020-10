Vea: Latinos de Breitbart Sobre el Despertar Conservador Hispano en el 2020

En anticipación de las elecciones presidenciales de Noviembre y considerando la creciente preocupación entre demócratas sobre su habilidad de conquistar el voto hispano, corresponsal de la frontera Ildefonso Ortíz y editora de noticias internacionales Frances Martel, de Breitbart News, analizaron la creciente popularidad de la ideología conservadora en su comunidad.

En una conversación en su lengua natal, el español, los dos notaron el creciente reconocimiento entre los latinos de que a base de su cultura e identidad es fundamentalmente incompatible con las metas y los valores de la izquierda radical. Ortíz, quien es mexicano-americano, explicó que la cultura y los valores mexicanos son <<mas conservadores de lo que los demócratas presentan>> y que la estratégia demócrata de amoldar a la identidad hispana para beneficiar el partido es <<la definición del racismo>>.

<<Por mucho tiempo, el partido demócrata se ha tratado de presentar bajo de la imagen de que ellos son el partido de los inmigrantes. Claro que hemos visto que eso con el tiempo se ha provado que es una mentira>> dijo Ortíz. <<Si vemos en la cultura del mexicano, en realidad son mas conservatdores, la ideologia de un mexicano is un poco mas conservador de lo que presenta los demócratas>>.

<<Siempre que llegan a la presidencia o al poder, se olvidan de los hispanos, y es algo que tristemente no ha cambiado y no se ve que cambie y la gente esta empezando a despertar a sea estrategia>> dijo.

Martel, quien es cubana-americana, contestó que ese creciente despertar ha causado tensiones entre la élite demócrata y la base conservadores que alcanzó un punto máximo este año con un atentado extraño por parte de la derecha de boicotear a la compañía Goya, cuyos productos son icónicos en la cocina hispana.

<<Lo que ha hecho el partido demócrata para solidaridarze con los hispanos este año ha sido trágico>> dijo Martel. <<Trataron de boicotear a Goya, que es la marca de comida más famosa hispana en los Estados Unidos. Todos tenemos memories de cocinar productos Goya con nuestras abuelas y nos dijeron que ya no podiamos usar Goya>>.

<<Trataron de cambiar nuestro idioma. Nos dijeron que el espannol es transfóbico y que ya no somos hispanos, somos Latinx. No se lo que es eso, se escribe ‘Latin’ con una équis, no se pronuncia en español, pero ese el nombre que nos dieron la izquiera ahora>> añadió, comentando que la izquierda <<está tratando de redefinirnos y cambiar el alma de la hispanidad>>, la cual es basada en la familia, la fe, y el trabajo honesto.

<<Lo que describes es la definición de lo que se puede decir superioridad de los blancos del partido demócrata, donde ellos imponen su punto de vista sobre nosotros los latinos>> contestó Ortíz. <<Nos están diciendo que podemos comer, que no podemos comer, como debemos hablar. Eso es la definition del racismo>>.

Ortíz concluyó que la izquierda blanca ha dado la impresión de que <<para ellos los latinos son una raza inferior>>.