GRAFICO: Ejército Mexicano Mata a 9 Sicarios del CDG en Tiroteo en Tamaulipas

Las fuerzas militares mexicanas mataron a nueve sicarios del Cártel del Golfo durante una serie de enfrentamientos en la parte norte del estado de Tamaulipas.

Los tiroteos a gran escala suceden mientras las facciones rivales del Cártel del Golfo han estado en una fuerte guerra territorial por el control de las lucrativas rutas de contrabando de personas y drogas en la parte norte de Tamaulipas, particularmente alrededor de la ciudad de Reynosa.

Las redadas comenzaron al final de la semana pasada, cuando miembros del Ejército de México comenzaron a rastrear campamentos del cártel cerca de la ciudad de San Fernando y varias comunidades rurales como Cruillas, Burgos, Méndez y algunas otras más cercanas al Golfo de México. Esas áreas se han vuelto muy relevantes, ya que facciones rivales del Cártel del Golfo han estado luchando por su control desde finales de abril.

Durante algunos allanamientos del jueves, fuerzas militares lograron incautar varios vehículos. El viernes, las autoridades allanaron algunas zonas cercanas a la comunidad rural de La Loma donde encontraron tres vehículos blindados y otras dos camionetas. Poco después de esa redada, las autoridades recibieron información sobre un grupo de hombres armados estacionados en un narcocampamento improvisado en La Loma y se trasladaron a ese lugar. Cuando las fuerzas militares llegaron al campamento, los hombres armados comenzaron a dispararles. Las fuerzas militares respondieron matando a nueve sicarios y obligando al resto a huir.



A raíz de ese tiroteo, las autoridades incautaron tres camionetas, armas y chalecos antibalas con las letras CDG (Cártel del Golfo) y los números romanos XIX, que es utilizado por el grupo encabezado por José Alberto “La Kena o Ciclón 19” García Vilano, quien es el actual líder de la facción de Matamoros. Breitbart Texas informó anteriormente que el grupo de La Kena entró en guerra con la facción Reynosa del Cártel del Golfo, conocida como Los Metros, por sus conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español . Este artículo fue escrito por “Francisco Morales” and “J.C. Sanchez” from Tamaulipas.